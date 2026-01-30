Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Mundial de Free Fire emulador começa nesta sexta-feira com premiação de R$ 100 mil
A NFA World Betwarrior reúne 12 equipes internacionais entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro para disputar o maior valor já pago na história da organização. O torneio adota um formato de dez quedas na final e inclui mapas escolhidos pelos próprios competidores
A temporada competitiva de Free Fire para emuladores começa nesta sexta-feira, 30, com a estreia da NFA World Betwarrior. O torneio internacional distribuirá uma premiação total de R$ 100 mil, o maior montante já registrado em competições organizadas pela NFA. As partidas seguem até o domingo, 1º de fevereiro, conectando equipes brasileiras e estrangeiras em uma disputa pelo título mundial.
O evento marca o início do calendário de 2026 com foco na profissionalização do cenário. De acordo com Bernardo Assad, fundador da NFA, o investimento recorde em premiações e estrutura faz parte de um plano de expansão previsto para este ano.
12 organizações estão na disputa pelo troféu
Fluxo W7M
Reload GG
FAZ O P
Bratva
Dollars
Antisocial Team
XLD Gaming
WePlay
A Nova Stressed
Navy Esport
Rise In Power
Rush
Formato da competição
A disputa é dividida em duas fases. Nos primeiros dois dias, ocorre o Point Rush, onde os times acumulam bônus de pontuação para a fase decisiva com base na colocação em cada queda. O sistema premia do primeiro ao sexto lugar, além de conceder um ponto extra ao jogador eleito MVP desta etapa.
Na fase final, a pontuação acumulada é zerada, restando apenas os bônus obtidos anteriormente. O campeão será definido após dez quedas. A dinâmica de escolha de mapas para o último dia de competição será mista: seis mapas são pré-definidos e os quatro restantes serão escolhidos pelos melhores colocados de cada dia do Point Rush e pelo MVP da fase inicial.
As transmissões da NFA World Betwarrior são realizadas no canal oficial da NFA no YouTube, com início programado para as 19 horas em todos os dias de competição.
