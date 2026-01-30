Foto: NFA World 2026 O torneio adota um formato de dez quedas na final e inclui mapas escolhidos pelos próprios competidores

A temporada competitiva de Free Fire para emuladores começa nesta sexta-feira, 30, com a estreia da NFA World Betwarrior. O torneio internacional distribuirá uma premiação total de R$ 100 mil, o maior montante já registrado em competições organizadas pela NFA. As partidas seguem até o domingo, 1º de fevereiro, conectando equipes brasileiras e estrangeiras em uma disputa pelo título mundial.

O evento marca o início do calendário de 2026 com foco na profissionalização do cenário. De acordo com Bernardo Assad, fundador da NFA, o investimento recorde em premiações e estrutura faz parte de um plano de expansão previsto para este ano.

12 organizações estão na disputa pelo troféu

Fluxo W7M

Reload GG

FAZ O P

Bratva

Dollars

Antisocial Team

XLD Gaming

WePlay

A Nova Stressed

Navy Esport

Rise In Power

Rush

Formato da competição

A disputa é dividida em duas fases. Nos primeiros dois dias, ocorre o Point Rush, onde os times acumulam bônus de pontuação para a fase decisiva com base na colocação em cada queda. O sistema premia do primeiro ao sexto lugar, além de conceder um ponto extra ao jogador eleito MVP desta etapa.

Na fase final, a pontuação acumulada é zerada, restando apenas os bônus obtidos anteriormente. O campeão será definido após dez quedas. A dinâmica de escolha de mapas para o último dia de competição será mista: seis mapas são pré-definidos e os quatro restantes serão escolhidos pelos melhores colocados de cada dia do Point Rush e pelo MVP da fase inicial.

As transmissões da NFA World Betwarrior são realizadas no canal oficial da NFA no YouTube, com início programado para as 19 horas em todos os dias de competição.