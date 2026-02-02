Foto: Arquivo pessoal o gamer cearense Krisalex Oliveira transformou o palco de e-sports em um cenário de romance ao pedir a namorada Natlin Ellen em casamento diante de milhares de fãs no Sana 2026

Entre campeões, torcidas e telões, o Sana 2026 provou que nem toda grande jogada acontece dentro do jogo. Aproveitando a presença de ídolos do League of Legends nacional, o gamer cearense Krisalex Oliveira transformou o palco de e-sports em um cenário de romance ao pedir a namorada Natlin Ellen em casamento diante de milhares de fãs em Fortaleza.

O plano começou a ganhar forma em outubro do ano passado, logo após o casal completar um ano de relacionamento. Krisalex, que atua como coordenador da comunidade cearense de e-sports, utilizou sua circulação nos bastidores do evento para articular a surpresa. Também assistente e filmaker do apresentador Matheus Costa, ele teve acesso direto ao palco durante o painel da paiN Gaming, realizado nesse domingo, 1º de fevereiro.

A estratégia envolveu uma rede de apoio para manter o segredo. "Pedi à uma amiga para comprar a aliança. Ela guardou a aliança até o último dia do Sana", revela Krisalex. A namorada, que acreditava subir ao palco apenas para tirar uma foto do namorado com Gabriel "Kami" Bohm e Matheus "dyNquedo" Rossini, foi surpreendida pelo pedido oficial diante da plateia e dos jogadores profissionais.

A escolha do momento não foi por acaso. Kami e dyNquedo representam eras históricas da rota do meio na paiN Gaming e foram os convidados de honra da edição 2026 Parte 1 do maior evento geek do Nordeste. Ter o aval da organização e dos jogadores foi o que consolidou a ação. "Ela me disse que eu era doido de fazer o pedido no meio do Sana, mas eu sou doido mesmo é por ela", disse o noivo.

A reação do público e o apoio dos ídolos do League of Legends transformaram o encerramento do evento em um marco para o casal apaixonado. Para Krisalex, unir a paixão pelos games com o passo importante na vida pessoal era o objetivo principal desde que soube que a paiN Gaming estaria presente novamente em solo cearense.

Planos para o futuro

Com o "sim" garantido, o casal agora foca nos próximos passos. Embora a data da cerimônia ainda não tenha sido definida, os preparativos devem começar em breve. "O planejamento para o casamento é para um futuro próximo. Até então ela nem sabia de nada, mas agora vamos planejar juntos", conta o gamer.

Mais de 100 mil visitantes do Sana

Para além das emoções vividas pelo casal Krisalex e Natlin, mais de 100 mil visitantes participaram desta edição do Sana. Nomes nacionais e internacionais, música, dança, artes, lazer e esporte foram algumas das atrações que a Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB) ofereceu a cada um que esteve presente entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, no Centro de Eventos do Ceará.