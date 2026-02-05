Foto: Banner de divulgação do torneio Ferjee in House / Ferjee Torneio distribuirá R$ 150 mil em prêmios e será realizado presencialmente no Rio de Janeiro entre os dias 26 e 30 de março de 2026

A Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (Ferjee) confirmou a realização do "Ferjee in House", nova competição de Counter-Strike 2 que integra o calendário oficial de pontuação para o Valve Regional Standings (VRS). O torneio ganha relevância estratégica por ocorrer na reta final da disputa por vagas para o IEM Cologne Major, o primeiro mundial da temporada de 2026.

Para as organizações e jogadores do Ceará, o torneio pode ser uma oportunidade de inserir o Estado no mapa da elite do CS2 nacional. Equipes cearenses que buscam profissionalização e ascensão no ranking da Valve podem se inscrever para enfrentar outros 15 times em formato presencial.

As inscrições, no valor de R$ 5 mil por equipe, estarão abertas a partir das 12h da próxima quinta-feira, 12 de fevereiro, e seguem até o dia 20 de fevereiro. Aos participantes, a estrutura oferecida pela organização inclui acomodação para até seis integrantes e transporte terrestre na capital fluminense, reduzindo os custos logísticos para equipes que viajam de outras regiões do País.

"Escolhemos uma data estratégica para evitar conflitos com outros campeonatos na América Latina e ampliar as oportunidades para mais equipes competirem", afirma Cadu Albuquerque, presidente da Ferjee.

Processo de inscrição

As vagas serão preenchidas por ordem de envio do formulário oficial (timestamp), disponível clicando aqui.

O sistema de seleção funcionará da seguinte forma:

Preenchimento do formulário: As equipes devem cadastrar os dados básicos nas redes sociais da Ferjee.

As equipes devem cadastrar os dados básicos nas redes sociais da Ferjee. Pagamento: Após o encerramento do período de inscrições, os times selecionados terão sete dias para quitar a taxa via PIX ou cartão.

Após o encerramento do período de inscrições, os times selecionados terão sete dias para quitar a taxa via PIX ou cartão. Vaga confirmada: A participação só é garantida após a validação do pagamento pela organização.

Formato da competição

O torneio reunirá 16 equipes divididas em quatro grupos. A fase inicial terá eliminação dupla com partidas em Melhor de Três (MD3). Os dois melhores de cada grupo avançam para os playoffs, disputados em eliminação simples. A grande final será decidida em uma série Melhor de Cinco (MD5).

Os jogos acontecerão dentro da Gaming House da Ferjee, em um ambiente controlado e focado no desempenho técnico, visando simular o clima de grandes competições internacionais.

Serviço

Ferjee in House

Data: 26 a 30 de março

Local: Rio de Janeiro (Gaming House da Ferjee)

Premiação: R$ 150 mil

Inscrições: De 12 a 20 de fevereiro via formulário oficial