Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Gaiatice cearense invade corrida maluca da Red Bull em São Paulo
O tradicional Red Bull Ladeira Abaixo anunciou os 40 carrinhos selecionados para a edição de 2026, e o Ceará marca presença em dose duplas. Os representantes cearenses serão a equipe "Jegue Alado Multiverso", de Jericoacoara, e "Piratas do Cauípe", de Fortaleza
A maior corrida maluca do Brasil já tem seus protagonistas para 2026. O Red Bull Ladeira Abaixo divulgou a lista dos 40 projetos que vão encarar o asfalto de São Paulo em maio, e o Ceará garantiu seu lugar no grid com representantes de Fortaleza e Jericoacoara. Nesta edição temática voltada ao universo geek, os cearenses vão disputar o pódio com as equipes "Jegue Alado Multiverso" e "Piratas do Cauípe".
Direto de Jericoacoara, o veterano Alex Wagner volta à pista com a equipe Jegue Alado. Com quase 20 anos de estrada em eventos de aventura, Wagner é conhecido por levar a identidade do litoral cearense para o sul do País. A ideia do projeto é unir a estética tecnológica do multiverso à figura do jegue, símbolo que já virou marca registrada da equipe em edições passadas.
"Minha filosofia é não frear", afirmou o competidor a este colunista em 2024. Alex equilibra a vida de empresário do turismo em Jeri com a adrenalina de construir veículos artesanais.
Além dele, a equipe "Piratas do Cauípe", de Fortaleza, carimbou o passaporte para representar a criatividade local na capital paulista. A estreante participará com o carro "Pérola Preta", que faz referência à série de filmes "Piratas do Caribe".
Engenharia, fantasia e "gelo na barriga"
O desafio não é para qualquer um: os competidores precisam construir veículos do zero, sem motor, movidos apenas pela gravidade e pela coragem. Além da velocidade na descida de 400 metros, os juízes avaliam o design dos carrinhos e a performance das equipes, que costumam se fantasiar e fazer encenações antes da largada para ganhar o público e os jurados.
Na última edição do evento, realizada em 2024, a avenida Brigadeiro Luís Antônio foi tomada por heróis e vilões. O público viu desde a "mulinha do chat" do streamer Gaules até o título da equipe "Super Nuintendo". Para 2026, a promessa é de obstáculos ainda mais inspirados em games, como a famosa "Banana Blitz".
Como funciona a disputa
Inovação geek: Os carrinhos devem homenagear animes, séries, filmes ou jogos.
Sem motor: A força vem da ladeira; a engenharia artesanal é o que garante que o carro não desmonte no caminho.
Avaliação: Ganha quem for rápido, mas também quem conquistar o público e os jurados com o melhor figurino e o projeto mais inusitado.
