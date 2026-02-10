Foto: Fabio Piva / Red Bull Content Pool Os streamers Liminha e Llauqs foram os responsáveis por descer o Red Bull Ladeira Abaixo no carro Mulinha, na edição de 2024

A maior corrida maluca do Brasil já tem seus protagonistas para 2026. O Red Bull Ladeira Abaixo divulgou a lista dos 40 projetos que vão encarar o asfalto de São Paulo em maio, e o Ceará garantiu seu lugar no grid com representantes de Fortaleza e Jericoacoara. Nesta edição temática voltada ao universo geek, os cearenses vão disputar o pódio com as equipes "Jegue Alado Multiverso" e "Piratas do Cauípe".

Direto de Jericoacoara, o veterano Alex Wagner volta à pista com a equipe Jegue Alado. Com quase 20 anos de estrada em eventos de aventura, Wagner é conhecido por levar a identidade do litoral cearense para o sul do País. A ideia do projeto é unir a estética tecnológica do multiverso à figura do jegue, símbolo que já virou marca registrada da equipe em edições passadas.

"Minha filosofia é não frear", afirmou o competidor a este colunista em 2024. Alex equilibra a vida de empresário do turismo em Jeri com a adrenalina de construir veículos artesanais.

Foto: Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo O carro Jegue Alado Multiverso será o veículo projetado e conduzido pela equipe de Jericoacoara durante o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Além dele, a equipe "Piratas do Cauípe", de Fortaleza, carimbou o passaporte para representar a criatividade local na capital paulista. A estreante participará com o carro "Pérola Preta", que faz referência à série de filmes "Piratas do Caribe".

Foto: Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo O carro Pérola Preta será o veículo projetado e conduzido pela equipe de Piratas do Cauípe, de Fortaleza, durante o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Engenharia, fantasia e "gelo na barriga"

O desafio não é para qualquer um: os competidores precisam construir veículos do zero, sem motor, movidos apenas pela gravidade e pela coragem. Além da velocidade na descida de 400 metros, os juízes avaliam o design dos carrinhos e a performance das equipes, que costumam se fantasiar e fazer encenações antes da largada para ganhar o público e os jurados.

Na última edição do evento, realizada em 2024, a avenida Brigadeiro Luís Antônio foi tomada por heróis e vilões. O público viu desde a "mulinha do chat" do streamer Gaules até o título da equipe "Super Nuintendo". Para 2026, a promessa é de obstáculos ainda mais inspirados em games, como a famosa "Banana Blitz".

Como funciona a disputa

Inovação geek: Os carrinhos devem homenagear animes, séries, filmes ou jogos.

Os carrinhos devem homenagear animes, séries, filmes ou jogos. Sem motor: A força vem da ladeira; a engenharia artesanal é o que garante que o carro não desmonte no caminho.

A força vem da ladeira; a engenharia artesanal é o que garante que o carro não desmonte no caminho. Avaliação: Ganha quem for rápido, mas também quem conquistar o público e os jurados com o melhor figurino e o projeto mais inusitado.



