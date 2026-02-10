Foto: Junior Souza / CBF Duas vezes campeão mundial e tetracampeão brasileiro, João Victor Lopes alcançou a marca histórica atuando no servidor da Indonésia, considerado o mais competitivo do globo

O cenário competitivo de eFootball testemunhou um feito inédito nas últimas semanas. O cearense João Victor Lopes registrou uma sequência de 621 vitórias consecutivas sem sofrer empates ou derrotas. A marca, considerada pelo atleta como um recorde mundial, foi obtida enquanto ele liderava o ranking em um dos servidores mais técnicos do mundo, na Indonésia, onde reside atualmente.

A sequência histórica foi interrompida apenas por uma falha de conexão, que resultou em uma derrota automática pelo sistema do jogo. Antes do incidente, o "The Alpha", como é conhecido desde o início da carreira na Maraponga, mantinha uma invencibilidade que superava em quase o dobro o seu recorde pessoal anterior, que era de pouco mais de 300 triunfos seguidos.

"É a primeira vez que vejo um player fazer 621 vitórias sem perder. Enfrentamos todo tipo de oponente, inclusive aqueles que tentam segurar o jogo ou tocar a bola atrás para forçar o erro", explicou João Victor. Segundo o jogador, o foco foi absoluto para alcançar a meta de 600 vitórias em um único mês, superando obstáculos e revertendo placares nos instantes finais das partidas.

A trajetória de João Victor é marcada pela ascensão precoce. Aos 14 anos, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Ceará Esports, braço de esportes eletrônicos do Ceará Sporting Club. Pelo Alvinegro, conquistou títulos expressivos como a Copa do Nordeste (2019) e o Global Esports Games, em Singapura. O sucesso local abriu portas para passagens por clubes de massa como Santos e o gigante alemão Bayern de Munique.

Hoje, o cearense vive na Indonésia para se manter no topo do ecossistema de e-sports. A escolha geográfica é estratégica: a região concentra os atuais campeões mundiais da modalidade. "Eu me sinto no topo da montanha. Ser o primeiro a chegar nesse objetivo lendário me faz sentir diferenciado", afirma o atleta.

A busca pelo reconhecimento oficial

Com os registros das partidas em mãos, João Victor Lopes inicia agora um processo de cobrança pública e formal para que a Konami, desenvolvedora do game, e o Guinness Book reconheçam as 621 vitórias como o novo patamar a ser batido no futebol virtual. Até o momento, não há registros oficiais de outros jogadores que tenham atingido tal pontuação e regularidade em servidores de alta dificuldade.

