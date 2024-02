Sempre nos perguntamos como identificar um verdadeiro amor. Não é tarefa simples, pois temos vários amores durante a vida e assim como nós, eles também amadurecem e se transformam. A questão é que costumamos acreditar que o amor é aquele vivido entre duas pessoas que convivem muitíssimo bem, se compreendem, 'falam a mesma língua', têm projetos em comum e caminham romanticamente na mesma direção. Mas o amor não pode ser entendido somente se nos baseamos em padrões de convivência, pois ele é antes de tudo, sentimento. Portanto, podemos amar muito alguém e não conseguir ter um relacionamento saudável com esta pessoa.

O amor se confunde com sentimentos como a paixão e a amizade profunda. Mas é possível termos algumas pistas: o amor é um sentimento menos explosivo que a paixão e mais erotizado que a amizade. Ou seja, se apaixonados queremos o outro o tempo todo, ficamos sem comer ou dormir para estar a seu lado, quando o verdadeiro amor aparece, ele se apresenta mais calmo, tolerante e menos possessivo. Para o nosso amor, desejamos o melhor, mas o que ele necessita e não o que nós desejamos e achamos ser o melhor para o outro. O amor admira, compreende e liberta. Mas este amor é desejado para uma convivência de corpos e não só de almas. Se isso acontecer, só encontro de almas, então é amizade profunda.

O imaginário, como a paixão, não se contém, não cabe em encaixes, em limites e regras e viaja por caminhos e metáforas sem juízo. Quando apaixonados desejamos ficar despertos, pensando no amado, recordando, escrevendo, telefonando, encontrando, vivendo devaneios e fazendo retrospectivas de experiências partilhadas. Uma espécie de estado pré-orgástico, onde tudo é motivo de felicidade e encantamento. É ardor amoroso, pouco durável, mas cuja queimadura permanece inesquecível e que os amantes querem prolongar e renovar até o infinito.

Ana Maria Valença diz, com incrível propriedade, que a paixão é dialeticamente agonia e ou êxtase, que ela se consolida como uma dinâmica interior, um movimento conflitual progressivo e dominador. Acredito que em alguns momentos de nossa vida amorosa, há o encontro proibido e fascinante da paixão com o amor, e quem já teve a sorte de senti-lo, recorda que o apaixonado torna-se capaz de viver o agora com sabor de infinito. "Ninguém vive a provisoriedade com tanto sentido de permanência. Ninguém erra com tanta convicção."

Assistimos a uma espécie de redução dessas intensidades apaixonadas, e até mesmo o desenvolvimento do medo da experiência mais profunda, da emoção inevitável, do doer de paixão. É grande hoje, a evitação do envolvimento amoroso, o descompromisso com a emoção e com a pessoa e, em troca, elegem-se experiências passageiras, nenhuma verticalização do sentimento. Mas é grande também a insatisfação, filha do vazio que resulta do não encontro. Vivemos assim, uma tristeza amorosa, reveladas através de doenças, somatizações, depressões e desencanto pela vida.