Alegria. É Ano Novo!

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,24.12.2025: Compras de natal de última hora. Shopping Iguatemi. (foto: Fabio Lima/OPOVO).

Nas festas de fim de ano, somos convocados a “ser feliz”, a providenciar um bem-estar, uma alegria, mesmo que provisória. Há uma expectativa da cultura, em nós mesmos e nos outros, para que reine felicidade à nossa volta, numa espécie de rito festivo. Antropológico por um lado, o rito da felicidade a mais no fim de ano, compõe o modo humano e social de promover alegrias, mas em geral é apropriado pelo sistema para nos fazer consumir.

Quando isso ocorre, o rito termina por tornar-se aparência, porque se esvazia do sentido humano da solidariedade, da amizade e se transforma numa gincana consumista, que faz feliz, sobretudo, aos donos das mercadorias. Não se é feliz ou se fica feliz, simplesmente porque chegou o natal e o ano novo. A felicidade que perseguimos no fim do ano, independe de calendário, de bens de consumo ou de jovialidade à mostra. Felicidade é uma construção humana, paciente, uma arte do existir.

Somos condicionados culturalmente a conceber felicidade como algo que vem de fora, que pode advir do 13º salário, das compras que fazemos, dos presentes que damos e recebemos, das festas que promovemos. Tudo isso, até pode ser motivo de felicidade, se as ações forem permeadas de um sentido humano e relacional. O presente deve ser alegria a mais, não para preencher vazios em nós.

O simbolismo cristão do natal sugere a solidariedade humana, a amizade entre as pessoas, mas o capitalismo maneja nosso imaginário para fazer valer sua oportunidade de vender e lucrar. O tempo festivo por vezes atiça nossas angústias ao confrontar a condição pessoal interna com o agito da alegria externa.

Vivemos todos experiências de dor, sofrimento e vazio. É preciso não enganar esses sentimentos com compras, busca de beleza física, ou outras aquisições. Somos também nossos sentimentos inquietos. Eles fazem parte da nossa humanidade. Em geral, é mais fácil comprar algo para enganá-los do que entendê-los.

Que outras alegrias podem compor esta época de festas? Talvez devêssemos agradecer mais a vida que está em nós e a nossa volta, bendizê-la e amá-la. Afinal, a vida é o grande dom que temos em nossas mãos. Desacertos, a humanidade sempre viveu, e nosso tempo não é pior que outrora. Foi sempre entre abismos e esperanças que crescemos historicamente.

Podemos sonhar com uma humanidade mais cordial, e isso acontecerá quando começarmos a ser mais amáveis uns com os outros, sobretudo os outros mais próximos de nós. A amizade pode ser o caminho de amorosidade necessário ao bem estar das relações.

Podemos nos reencantar com outras coisas, que são simples e belas: deixar-se atingir pela emoção da música, da palavra, do poema, da paisagem, autorizando a emoção da coisa simples que há na vida e no viver. Que nossos natais e anos novos sejam de festas e alegrias internas e externas para todos. Que sejamos todos, escultores de uma humanidade mais feliz e mais humana!