Ceará: já era tempo de mudança tática

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2024: Vagner Mancini. Ceará x CRB. Estádio Presidente Vargas. Campeonato brasileiro série B.

Ter mais de uma opção tática era questão fundamental ao Ceará de Mancini na Série B. O próprio treinador admitiu tal necessidade logo após a excelente vitória por 3 a 0 sobre o Novorizontino, na sexta-feira, 10.

Curiosamente, bastou a equipe ter alguma variação que saísse do padrão — entrou no esquema 3-5-2 pela primeira vez na competição — para uma mecânica de jogo mais organizada ser vista e os três pontos na tabela serem somados.

O fato do adversário também atuar com três zagueiros colaborou com a opção de Mancini, que fez a escolha de espelhar os esquemas e conseguiu ver um melhor desempenho defensivo, para além do placar elástico.

Com menos posse de bola, o Ceará conseguiu ser mais efetivo e seguro na marcação, diante de uma equipe que teve o dobro de posse e tentou muitas ações ofensivas. Na frente, ótimo aproveitamento das chances criadas.

Em quatro jogos na Segundona, o Alvinegro marcou oito gols, ou seja, uma boa média de dois por partida. O dado ruim até então era justamente ter sofrido seis gols em três jogos, mas com três zagueiros e boa postura, o Ceará conseguiu sair de campo sem tomar gol pela primeira vez no torneio.

Invicto ainda na Série A, mas com muitos empates, o Fortaleza recebe o Botafogo neste domingo, no Castelão. Há uma grande necessidade de vitória para a equipe entrar no bloco dos dez melhores da competição. Qualquer resultado além desse não é viável.

Atuando em casa, o Fortaleza já desperdiçou quatro pontos em duas partidas (Cruzeiro e Bragantino) e uma consistência de boa campanha só é possível na Série A com conquistas como mandante.