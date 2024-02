Ricardo Amorim: Tensões geopolíticas devem continuar aumentando e Brasil é porto seguro

Foto: André Lima/Divulgação Ricardo Amorim é um dos economistas mais reconhecidos do Brasil

As oportunidades de negócios para grandes investidores internacionais se tornaram mais restritas desde que tensões geopolíticas se intensificaram e geraram guerras em diferentes cantos do mundo.

Neste cenário, o Brasil se torna porto seguro e tem condições de ampliar a parcela de investimentos estrangeiros em sua economia. A avaliação é do economista Ricardo Amorim.

Ao O POVO, ele reflete sobre os desafios do Brasil neste contexto, em que a guerra entre Rússia e Ucrânia completa dois anos (em 24 de fevereiro), o conflito entre Israel e Hamas caminha para sete meses (em 7 de março), além do aumento das tensões entre China e Taiwan.

Para ser atrativo a esses investidores, Ricardo destaca a necessidade de boa situação fiscal, elogia novo arcabouço, mas acha difícil zerar déficit em 2024. A entrevista com o economista foi realizada na ocasião de evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) do Ceará, em Fortaleza, no hotel Gran Marquise.

Leia mais Após dois anos de guerra, Ucrânia volta à defensiva

Sobre o assunto Após dois anos de guerra, Ucrânia volta à defensiva

O POVO - A economia brasileira ainda continua sendo um desafio para a sustentabilidade dos negócios nas atuais conjunturas? Como avalia as oportunidades a partir do cenário internacional?

Ricardo Amorim - A impressão que eu tenho é que existem dois componentes. O primeiro macroeconômico. A economia brasileira sempre está com períodos de altos e baixos e não dá para visualizar que isso vá mudar num horizonte de tempo razoável.

Aliado a isso, há um segundo fator que diria estar ficando mais complicado, que é global. O cenário geopolítico global está ficando mais conturbado e, na minha opinião, deve continuar a ficar.

Do ponto de vista brasileiro, isso gera até muitas oportunidades, visto que o mundo estava num cenário muito estável, com tensões menos explícitas, sem guerras e invasões territoriais, que contribuía para que houvesse várias opções de investimentos para grandes investidores globais.

Agora, estamos num mundo em que esses investidores não veem alguns países como opções viáveis, como é o caso da Rússia (por conta da guerra contra a Ucrânia), China (com aumento de tensões contra Taiwan) e Israel (em guerra contra o Hamas).

O mercado israelense evoluiu muito ao receber investimentos dos Estados Unidos no mercado de tecnologia, por exemplo - o que não é plenamente possível agora.

OP - O conflito de Israel completa um ano e a guerra na Ucrânia chega a dois anos. O senhor acredita que o cenário geopolítico tende a melhorar? O que podemos vislumbrar para o Brasil?

Ricardo - Sendo franco, acho que as tensões geopolíticas vão continuar aumentando. E o Brasil está fora disso, se tornando um porto seguro neste sentido. Existe um fator fundamental que é tecnológico.

Por um monte de razões, existe uma série de tecnologias que chegou no ponto em que de fato causam megas transformações. Achamos que inovação é uma coisa que surge e muda tudo, mas não, leva tempo até chegar a esse ponto.

Por exemplo, veículos elétricos existem há mais de um século. Inteligência artificial - que acredito ter o potencial de gerar transformações enormes - existem aplicações práticas desde 1965. Enfim, existem diversas soluções que vão causar evoluções gigantescas.

Isso muda o mercado de uma forma muito maior do que antes, por isso é preciso olhar para uma quantidade de direções maior, daí a importância de ter mais gente com visões diversas nas organizações.

Foto: André Lima/Divulgação Ricardo Amorim deu palestra no Lide Ceará

OP - O Brasil sempre teve o desafio de manter as contas públicas saneadas. Em 2024, há o objetivo de zerar déficit. Na sua avaliação, o novo arcabouço fiscal é viável?

Ricardo - Deixe eu começar pela necessidade de fazer isso... Quando fazemos uma análise histórica, podemos ver que países possuem uma situação fiscal melhor, têm crescimento econômico maior e, por consequência, maior geração de riqueza e melhoria de vida da população.

No fundo é uma lógica simples de entender porque é similar ao que temos dentro de casa. Uma família que gasta muito mais do que ganha vai entrando num buraco e acaba ultra endividada.

Numa empresa acontece a mesma coisa e num país é igualzinho. Então, ter contas equilibradas é evitar colocar o País numa situação como por exemplo o que a Argentina vem vivendo, onde é muito difícil, desempenho econômico muito ruim, crescimento gigantesco de pobreza e fome.

Sendo transparente, acho que zerar o déficit em um ano como é o plano original tem uma chance muito pequena. Reduzir substancialmente já acho bastante factível.

Zerar é pouco provável zerar porque o novo governo chegou com uma série de projetos que aumentam o gasto público num cenário em que já havia um déficit original. Então, o único cenário para zerar seria aumentar substancialmente os impostos, o que gera grandes problemas.

Impostos se cobram de duas formas, das pessoas - seja diretamente de sua renda, diminuindo seu poder de compra - ou das empresas.

Se for a segunda opção, as empresas vão colocar esse custo extra nos produtos que comercializam, o que no fim também empobrece as pessoas ao diminuir seu poder de compra.

Temos de entender que todo aumento de imposto significa na redução do que a população pode consumir.

Para que isso valha a pena, as pessoas têm de sentir que colocar mais recursos na mão do governo vai significar que ele fará uso melhor do que as próprias pessoas usariam, por meio de políticas públicas de qualidade disponíveis.

Na realidade brasileira, a qualidade do gasto público é muito ruim, portanto não acho que haja espaço para um aumento de imposto na linha que vai acontecer.

Leia mais Opinião: a economia das fusões e aquisições

Sobre o assunto Opinião: a economia das fusões e aquisições

OP - As organizações brasileiras têm avançado bastante quando se fala de M&A (Fusões e Aquisições), abertura de capital, criação de conselhos. A partir de sua experiência, como avalia o processo de desenvolvimento dessa consciência e compliance nas organizações brasileiras?

Ricardo - Tradicionalmente, M&A é feito avaliando para as questões técnicas envolvidas, que tem a ver com qual é o valor do negócio para quem vende, qual é o valor para quem compra e como é que você faz isso aqui casar e a transação ocorrer.

Na prática, segundo o padrão mundial, uma em dez transações de M&A se concretizam. A maioria não avança exatamente porque o que o pessoal não costuma dar o cuidado que a gente acredita que tem que dar para as pessoas que estão envolvidas ali.

As realidades são bastante diferentes e no fim das contas precisamos olhar para dois fatores: Como fazer algo que tenha sentido para os dois lados, levando em consideração interesses, valores, idiossincrasias, egos... Todos são humanos e tem suas características.

E, em segundo lugar - que para mim é fundamental, é garantir que essa conexão que está sendo feita vai funcionar.

O sucesso é gerar uma transação em que o valor do que foi feito depois é maior do que havia antes e, para isso, o que olhamos não é apenas o valor transacional, mas focar no estratégico do negócio.

OP - E sobre o momento de empresas familiares brasileiras, que abrem suas portas para profissionalização, abertura de conselhos de administração e de capital na Bolsa de Valores?

Ricardo - Vejo de forma muito positiva. O fato de que tenha donos presentes é absolutamente positivo. O fato que observamos em uma série de estudos no mercado é o de que empresas em que o dono está presente de forma mais próxima, mais marcada, possuem resultados melhores do que as que não tem isso.

Isso é meio fácil de entender, o olho do dono é o que de fato faz as coisas acontecerem como deveriam. Agora, quando é que o jogo vira e isso deixa de ser positivo? Quando o fato de ter algo familiar leva a uma visão limitada, fechada a um universo menor. Aí entra a história do conselho.

A função do conselho de administração deve ser ampliar a visão e trazer coisas - sejam oportunidades ou desafios - que não necessariamente o grupo familiar tenha. É importante que o bom conselho tenha uma composição diversa, agregue características, conhecimentos que são diversos o que o grupo familiar já tem, se não valeria de nada. Se, de fato, trouxer pessoas com expertises diferentes, conhecimentos de oportunidades geográficas diferentes, aí sim amplia visão e aumenta o valor do negócio.

Ricardo Amorim (dir.), junto de Carlos Arruda e Emília Buarque. Ricardo deu palestra em encontro do Lide Ceará. Crédito: André Lima/Lide Ceará/Divulgação

OP - Como economista profissional, como avalia o crescimento da exposição de conteúdos de educação financeira na internet e o aparecimento de influencers viralizando com dicas?

Ricardo - Num primeiro momento, a massificação do assunto finanças pessoais foi muito positivo. O grau de conhecimento da maior parte dos brasileiros era baixíssimo e a consequência é que grande medida das pessoas tinham - e até certo ponto ainda têm - o dinheiro muito mal aplicado.

O problema é que quanto menos formos capazes de colocar o dinheiro para trabalhar para nós, mais sacrifícios vamos ter de fazer para trabalhar pelo dinheiro. É tão simples quanto isso: Se você investe melhor, a sua vida fica mais fácil.

O Brasil tem entre a maior parte de sua população com dinheiro investido na caderneta de poupança, que historicamente vem tendo um rendimento abaixo da própria inflação, o que significa que é um investimento em que se perde dinheiro.

Mesmo ele rendendo, se o que aquele valor compra cai, você está perdendo dinheiro por causa da inflação. Daí vem o grande ponto, pois há alguns anos o Brasil tinha quase nada de investidores Pessoa Física na Bolsa, agora o número multiplicou por dez em poucos anos; fundos imobiliários e criptomoedas com crescimentos gigantes.

O fato que os brasileiros estão olhando para uma gama de oportunidades maior, anima. Mas aí traz a questão: Acho que as pessoas devem buscar mais educação financeira e menos dicas de investimento.

A dica te deixa vulnerável ao caso de que quem está te dando a dica acerta, te deixa vulnerável a você mesmo ao não ter conhecimento sobre o andamento do mercado e visão de longo prazo ao saber fazer as próprias análises, ter convicção é fundamental.

O que eu recomendaria às pessoas é investir mais tempo e dinheiro em procurar entender o que está acontecendo para conseguir tomar decisões com convicção, reduzindo os riscos de ser pego nos zigue-zagues normais, o que de fato acontece.

Educação financeira é fundamental. Dica financeira ajuda, mas ela ajuda mais se você tiver senso crítico para conseguir entender a dica. Se não, você se torna um refém da dica. Outro ponto é saber se de onde está vindo a dica são fontes que justifiquem ou se é só mais um palpiteiro. É preciso separar o joio do trigo porque existem as duas coisas neste meio.

Leia mais Educação financeira é caminho para superar a crise nas finanças pessoais impactadas pela pandemia do novo coronavírus

Sobre o assunto Educação financeira é caminho para superar a crise nas finanças pessoais impactadas pela pandemia do novo coronavírus

Documento revela que Alemanha se prepara caso Rússia confronte membros da Otan

Íntegra

Leia a íntegra desta entrevista no OP .