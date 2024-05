Ana Lizete Farias: "A ecoansiedade é uma resposta ao desamparo"

Foto: Alina Gabardo/Arquivo pessoal Ana Lizete Farias, psicanalista e doutora em Meio Ambiente

Ecoansiedade é um termo para identificar sentimentos ansiosos relacionados ao estado do meio ambiente e os efeitos das mudanças climáticas. A pesquisadora Ana Lizete Farias conecta os conhecimentos científicos sobre a crise climática com a psicanálise para estudar o fenômeno.

Ana é geóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Para ela, a ecoansiedade é uma resposta ao desamparo sentido em um mundo que naturaliza extremos climáticos, danos à dignidade humana e desigualdades sociais.

Ao O POVO, Ana Lizete fala sobre os sentimentos causados pela crise climática, as diferentes maneiras que eles podem se manifestar e o negacionismo como resposta psicológica e política.

O POVO - O que é a ecoansiedade e como ela pode se manifestar?

Ana Lizete Farias - Para falar de ecoansiedade e como ela se manifesta, primeiro eu preciso contextualizar que momento é esse da história que estamos vivendo enquanto sociedade. Esse momento é marcado por uma grave crise ambiental e ecológica que estão comprovadas por uma comunidade científica que monitora e faz relatórios há décadas. Essa crise ameaça a continuidade da vida na terra e se agrava com problemas como a exclusão social e violência.

O agravamento das mudanças climáticas que causam esses eventos extremos é um dos lados dessa crise e vem causando danos incomensuráveis, tanto físicos quanto emocionais, como agora a gente está vendo materializados na tragédia do Rio Grande do Sul. A crise não está no ambiente em si, mas na maneira como a gente tem vivido, no modo como a gente tem se apropriado dos bens naturais e também como a gente tem dado pouca importância à constituição dos laços sociais.

A gente vive num mundo que está naturalizando as pessoas viverem com poluição, contaminação de rios, falta de água, fome, guerras, tráfico de pessoas, de animais. Eu entendo o fato de alguém se sentir ecoansioso muito mais como uma resposta ao modo como a gente tem lidado com essa crise que nós estamos vivendo. A ecoansiedade não é apenas um medo das consequências das mudanças climáticas, mas o reflexo dessa crise e do impacto emocional e social que a crise revela.

É um sintoma que mostra verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre a nossa sociedade, e que aponta uma necessidade urgente de mudar um estilo de vida, o modo como a gente tem lidado com as estruturas sociais. Freud tem uma frase que eu acho muito legal que ele escreveu em 1930, no livro dele "O Mal-estar na Cultura": as instituições que deveriam nos proteger, não os fazem.

A ecoansiedade é uma resposta a esse sentimento de desamparo que a gente está vivendo. Ela pode se manifestar como um pavor, preocupação excessiva com o futuro, medo de que algum evento climático possa se transformar em uma catástrofe. Ela também pode deixar alguém excessivamente otimista ou indiferente.

O modo como isso vai acontecer vai depender da estrutura psíquica de cada um. Por isso, faço questão de reiterar que a ecoansiedade não é uma doença, mas a depender de cada um que possa sentir esse sintoma, isso pode conduzir a algo mais grave. Por isso é importante ter ajuda, se dar essa possibilidade de ter um profissional que possa orientar, que possa falar, seja um psicólogo ou psicanalista.

OP - Mesmo sem viver uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, pessoas que estão sendo impactadas por vídeos, fotos e relatos podem sentir medo e ansiedade exacerbados. Como você analisa esse fenômeno?

Ana Lizete - A primeira coisa importante sobre isso é que há um excesso. Porque como a gente está sempre online, você vê tudo que está acontecendo na mesma hora, praticamente. Não é só numa determinada rede social, são em todas as redes sociais, são nos jornais, são nos grupos de WhatsApp. Isso acaba fazendo com que a gente se sinta realmente invadido por aquilo, por uma imagem que não é muito legal. Nem sempre é medo, às vezes é impotência, vulnerabilidade.

Como se pode lidar com isso? A gente pode reprimir, às vezes esquece ou bloqueia, nega, como uma forma de se proteger de tudo isso que está ali invadindo. A gente recusa acreditar que a situação é grave. Também há um processo de identificação. Aquilo de alguma maneira mexe com as suas memórias, as suas lembranças afetivas e acaba assimilando aquilo que está acontecendo com o outro, e experimenta esse sentimento de medo e de ansiedade como se fosse seu próprio.

Outra questão que pode acontecer é esse medo da morte, de perder alguém, que é também se dar conta da própria vulnerabilidade e da possibilidade imediata de ocorrer uma catástrofe. Isso tudo que se vê propagado de uma maneira muito intensa, ativa esses traumas que muitas vezes são inconscientes, que daí viram medo e ansiedade.

OP - A solidariedade com o povo gaúcho também pode ser impulsionada por sentimentos de culpa e ansiedade climática?

Ana Lizete - A gente já viu antes que a ansiedade climática está relacionada com esse momento que a gente está vivendo de muitas tragédias. É importante que a gente também entenda o que é um sentimento de culpa. A culpa surge quando algo ruim acontece, quando a gente percebe que alguma coisa deu errado, quando a gente entra em conflito com os outros. E a gente pode sentir culpa justamente porque a gente está bem, porque a gente está feliz, quando outras pessoas estão numa situação de grande sofrimento psíquico, de grandes perdas materiais.

E aí pode acontecer algo assim: "está todo mundo do meu trabalho ajudando, todo mundo do meu condomínio ajudando, o que as pessoas vão pensar se eu não ajudar?". A gente se sente em dívida como cidadão. Mas a culpa não é algo simples. Tem muita coisa misturada quando surge a culpa, que pode ter vindo lá da nossa infância, de traumas sofridos, coisas que a gente não tem consciência.

Eu diria que a saída é justamente isso que você falou, é ser solidário, ter compaixão, que é um jeito que a gente se comove com aquilo que o outro está experimentando. E, nesse caso do Rio Grande do Sul, é um grande sofrimento, um sofrimento que não é só de pessoas, não é só de animais, de plantas, mas é de comunidades. Eu acho sim que a solidariedade é um bom jeito de lidar com essa culpa, que é uma culpa inconsciente e que traz consigo coisas que não estão relacionadas a essa tragédia.

OP - Ao contrário de pessoas que têm fortes emoções ao refletir sobre as mudanças climáticas, há aquelas que negam a existência desse problema. Como você analisa a resposta negacionista do ponto de vista psicológico?

Ana Lizete - Esse é um tema difícil e complexo e acho que a gente tem falado pouco. Quando se nega algo, a gente não está apenas negando uma situação, tem outras implicações. Do ponto de vista da psicanálise, o negacionismo é um mecanismo de defesa inconsciente utilizado pelos indivíduos para evitar esse confronto com uma realidade que lhe perturba, que ele sente que é ameaçadora. Freud trata isso nas obras dele como esse modo de defesa que o nosso ego — o nosso eu — usa para lidar com conflitos internos e externos.

Quando alguém nega a existência de um problema grave, como a crise ambiental e o impacto dos eventos climáticos, de uma certa maneira, é para que se proteja dessa ansiedade e desse medo que vem junto com essa realidade, daquilo que nem sempre entende. O negacionismo também pode ser visto como uma recusa de aceitar que há limites ecológicos no planeta, que os nossos bens naturais são finitos, que a gente não pode explorar o planeta do modo como vem explorando.

Também é uma maneira da gente preservar uma ilusão de onipotência, de controle total, que são características muito valorizadas pelo nosso modelo capitalista. Parece que evita esse sofrimento psíquico de reconhecer a gravidade dessa situação e também se isenta das responsabilidades que isso acarreta, principalmente das responsabilidades que a gente tem de viver em sociedade.

Mas eu quero dizer também que o pensamento negacionista não é só exclusivo de pessoas ou de um governo. Ele antecede isso e evidencia um discurso político, mesmo que a gente não se reconheça como político. Protelar medidas de proteção, impor leis que não levam em consideração o bem-estar comum, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, que orçamentos foram o mínimo possível para a Defesa Civil, como leis ambientais não foram aplicadas.

Isso faz parte de um modelo, evidencia uma forma política de comandar o nosso estado. O negacionismo é uma tentativa de manter essa narrativa autossuficiente de independência, ignorando que a gente tem interdependência entre o que é ecológico e o que é social. Também serve para manter tudo isso, porque de alguma maneira pode ameaçar interesses econômicos e políticos que já foram estabelecidos.

Ele é muito mais do que simplesmente negar, tem implicações e consequências muito graves sobre tudo isso que a gente está sofrendo agora. Ele desqualifica a ciência, culpa as vítimas, e quando faz isso ele perpetua esse sistema de desigualdade e exploração que eu tinha te falado lá no início. A negação tem esse impacto de trazer consequências devastadoras para o nosso país, para o planeta e para as gerações futuras também.