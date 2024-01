Foto: FERNANDA BARROS Entorno da Catedral de Fortaleza, no bairro Centro, nessa terça-feira, 9

O Centro de Fortaleza apresenta problemas de iluminação em ruas próximas à Catedral Metropolitana. O transtorno ocorre há cerca de um mês após um "apagão" ser registrado na área, segundo informações de pessoas que frequentam o bairro. Prefeitura afirma ter encaminhado equipes técnicas para executar manutenções necessárias.

O manobrista José Rodrigues, 49,conta queuma chuva teria provocado problema em um transformador local e provocado a queda de energia. "Deu um papoco no semáforo, passou um tempo sem iluminação, e aí depois de um tempo voltou, mas aqui [na travessa] até agora nada", diz. Ele conta ter ligado duas vezes para a Central 156 e conseguido apenas números de protocolos.

Algumas vias tinham postes com lâmpadas sem funcionar na noite de terça-feira passada,9. Na rua Castro e Silva, pelo menos três equipamentos desse tipo estavam com as luzes apagadas, o que aumentou a sensação de insegurança dos passantes.

É o caso de Alexandre Lopes, 54, que todas as noites vai ao local esperar a filha sair do trabalho. "Eu faço questão de vir pegar ela. [Às] 19 horas já fica um deserto, sem iluminação é pior. Eu nem imagino ela ir sozinha", destaca o técnico em controle de pragas.

Pelo menos mais dois postes com esse tipo de defeito foram observados na rua Costa Barros e na avenida Nepomuceno. Apesar de a região ter pontos bem iluminados, a instabilidade, somada ao pouco movimento, faz Rita de Cassia, 23, apressar o passo ao passar pela área na volta do trabalho. "As vezes não tá bem iluminada. Sinto receio", destaca. Em um quarteirão próximo às vias, a Travessa Crato estava quase totalmente escura, com postes apagados. Espaço é onde funciona o Raimundo dos Queijo, Patrimônio Turístico da Cidade e que faz parte do circuito carnavalesco. Prestes a viver a folia, entorno do local apresenta sensação de abandono à noite.

Falta de iluminação no Centro: problema teria começado após falha elétrica

De acordo com informações de populares ao O POVO, a escuridão na travessa e a luz queimada em alguns postes próximos foram percebidas após um "apagão" que aconteceu na área no início de dezembro.

O POVO esteve na Catedral de Fortaleza nos dias 15 e 22 de dezembro para acompanhar duas solenidades que ocorreram no espaço— uma delas a posse do novo arcebispo, dom Gregório Paixão. Na ocasião, boa parte dos postes posicionados na frente da igreja estavam apagados.

Nessa terça-feira, 9, a iluminação na frente da Catedral estava restabelecida. No entanto, ainda era possível registrar pontos sem luz nas ruas próximas.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou na quarta-feira, 10, que a iluminação pública na Travessa Crato foi restabelecida e que equipes técnicas foram encaminhadas para os demais endereços citados pela reportagem "a fim de avaliar os casos e executar as manutenções necessárias".

A SCPS ressaltou, no entanto, que "a manutenção da iluminação pública é atendida sob demanda e que a população deve solicitar esse e outros tipos de serviços públicos pela Central 156", destacando que pelo número "não há registro de protocolo" de solicitação de serviços de manutenção para os locais citados.