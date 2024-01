Cerca de 20 imóveis devem ser desapropriados para obra do túnel da Aguanambi

Foto: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução Novo túnel será construído no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi, em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza deve investir cerca de R$ 12 milhões em desapropriações para construção de túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi. Em torno de 20 imóveis devem ser desapropriados, de acordo com o secretario municipal da Infraestrutura, Samuel Dias.

O objetivo da obra é melhorar o fluxo de veículos no cruzamento e também na avenida Antônio Sales. Projeto do túnel faz parte de pacote de investimentos anunciado pela Prefeitura no valor de R$ 2,2 bilhões.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã dessa quinta-feira, 11, Samuel disse que a licitação está sendo preparada para ser lançada entre janeiro e fevereiro deste ano.

Os proximos passos serão publicar decreto de utilidade pública, elaborar os laudos de desapropriação e apresentá-los aos proprietários. Projeto conceitual da obra está concluído, mas as obras devem ser iniciadas no segundo semestre, conforme ele.



"É interessante a gente começar essas obras, de fato, no segundo semestre, depois do período chuvoso [...] Por enquanto a gente está levando os processos de indenização que serão necessários para que a gente possa começar as obras já por aí, pelas desapropriações, demolições e também fazendo a drenagem."

Durante evento que festejou os 95 anos do O POVO e lançou nova edição do Anuário do Ceará, o prefeito José Sarto (PDT) havia dito que o pacote de investimentos englobava, além de mobilidade urbana, escolas em tempo integral e postos de saúde.



Durante divulgação do projeto, setembro, o gestor afirmou que, em uma etapa posterior, deverão ser abertas vias arteriais nas adjacências das avenidas para melhorar a fluidez não apenas no túnel, mas também na região.

Com informações do repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN