Polícia Militar testa uso de bicicletas elétricas para policiamento

As bicicletas elétricas, inseridas no novo modelo de policiamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), podem percorrer a faixa de areia das praias e chegar a velocidade de até 45 km/h. Em fase de teste, os equipamentos começaram a operar no sábado passado na Praia do Futuro, Beira Mar, Praia de Iracema e Barra do Ceará, em Fortaleza.

Atualmente, apenas equipes do Batalhão de Turismo (BPTur) estão operando com os ciclomotores.

A expectativa é que após o período de teste seja feita uma avaliação pela PMCE para análise da viabilidade do uso de forma permanente e do emprego do equipamento em outras áreas da Capital, da Região Metropolitana (RMF) e do interior do Ceará.

De acordo com a tenente Michelly, do Batalhão de Turismo (BPTur), a escolha dos locais para o período de teste pela PM levou em consideração a alta movimentação de pessoas no meio urbano, locais com terrenos acidentados e areia.

"Elas [bicicletas] são muito fáceis de usar em ladeiras, na areia e em locais congestionados de pessoas, comércios e veículos. Com isso, as bicicletas conseguem alcançar de forma mais rápida uma ocorrência do que uma viatura", explicou.

Segundo a tenente, durante os poucos dias de teste, o equipamento se mostra eficaz no atendimento a ocorrências, além de ser ecologicamente correto por não emitir gás carbônico na atmosfera.

O novo equipamento de segurança foi elogiado por alguns comerciantes e frequentadores da orla da Beira Mar, mas também gerou poucas expectativas em outro público. O vendedor de coco Gonçalo Neto, 30, que atua no calçadão há oito anos, acredita que toda forma de segurança é bem-vinda, no entanto, é apreensivo ao lembrar de outras formas de seguranças inseridas na Capital anteriormente.

"É uma tentativa de melhoria para os policiais em forma de transporte, mas eu também acho que existem outras formas que não vingaram muito, como o Segway [Patinetes elétricos]. Acho que tem que ser algo que mantenham, que seja bom. Não adianta vir só para fazer uma propaganda."

Para o dog walker [passeador de cães] Jean Cláudio, 32, as bicicletas parecem ser mais ágeis e podem contribuir para aumentar a segurança na praia. "Eles vão chegar em um tempo mais ágil porque agora é elétrica. Se for para acabar com criminalidade, é sempre algo bem-vindo", comentou.

O vendedor de água Fernando Soares, 60, também compartilha o sentimento de aprovação pelo novo modelo de policiamento da PM: "É uma estrutura melhor para a segurança, e acho que elas podem desenvolver melhor [o policiamento] do que as bicicletas comuns pela rapidez".

As bicicletas possuem plataforma elevada que permite o uso em terrenos acidentados e na areia. O funcionamento delas é por meio de bateria com autonomia de 60km e velocidade máxima de 45 km/h.

O POVO questionou à Polícia Militar se os equipamentos estão inseridos em alguma legislação, visto que, durante este período de teste, estão circulando na ciclovia, na faixa de areia e nos calçadões, mas não obteve resposta até o fechamento da página. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), equipamentos elétricos que chegam até 50 km/h entram na categoria de ciclomotores, podendo trafegar apenas na rua, com placa e habilitação.

Apenas bicicletas, skates e patinetes elétricos com velocidade de até 32 km/h são isentos de licença e habilitação e podem trafegar na ciclovia, com limite de velocidade.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) nessa quinta-feira, 11, para saber o investimento dos novos equipamentos de segurança pública do Ceará pela Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que "o equipamento está em fase de teste, e, caso aprovado, adotará os procedimentos necessários para a aquisição".