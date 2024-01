Profetas da Chuva se reúnem em Quixadá para compartilhar prognósticos sobre a quadra chuvosa

Foto: FERNANDA BARROS Foto de apoio ilustrativo. Profetas da Chuva se reúnem em Quixadá para realizar o prognóstico do inverno no Ceará em 2024

Os Profetas da Chuva se reúnem nesse sábado, 13, em Quixadá, a 163,4 quilômetros de Fortaleza, para anunciar o prognóstico do inverno no Ceará. Neste ano, 30 profetas se encontrarão e devem apresentar suas previsões para o período de chuva no Estado. O evento marca do 28º encontro dos sábios e será realizado na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), do município cearense.

Da tradição popular à herança cultural, o encontro dos profetas também marca o início do calendário cultural da região de Quixadá. O evento, no entanto, não terá transmissão ao vivo e será gravado e compartilhado nas redes sociais do "Encontro Profetas da Chuva" e Prefeitura Municipal de Quixadá após o encerramento das atividades.

O evento será conduzido por um dos idealizadores do encontro, Helder Cortez e contará com a participação do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), da senadora Augusta Brito, do deputado federal José Guimarães; do secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, e demais representantes estaduais.

Para o prognóstico, os profetas da chuva utilizam métodos, muitas vezes, baseados em conhecimentos tradicionais e rituais locais. Entre os métodos estão a observação do comportamento de aves migratórias e sinais celestiais. Há também quem confie em sonhos e visões.

O encontro é considerado um dos mais importantes instrumentos de manutenção desses conhecimentos tradicionais, que é transmitido de geração em geração.

As ações do projeto “Encontro dos Profetas da Chuva” prosseguem até o mês de junho, com agenda que prevê seminário temático, exibição de filmes, exposição e shows musicais.

A realização é do Ministério da Cultura, com agradecimento a Cosampa e a Dakota, com apoio do Instituto de Pesquisa de Violas e Poesia Cultural Popular do Sertão Central, da Prefeitura Municipal de Quixadá, através da Secretaria da Cultura/Fundação Cultural, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Quixadá.

Outras entidades que realizam o encontro são a Cagece e Secretaria da Cultura do Ceará, por meio da Casa de Saberes Cego Aderaldo, gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar.

A cidade de Quixadá é anfitriã do “Encontro dos Profetas da Chuva” desde 1997. Eventos similares também ocorrem em outros municípios da zona rural da região Nordeste do Brasil, como em Tejuçuoca, a 148,5 km de Fortaleza, onde começaram a ser realizadas reuniões com profetas a partir de 2004.

Acertos anteriores

Um levantamento feito pelo O POVO apontou que os profetas da chuva acertaram seis das previsões que fizeram nos últimos 14 anos. Os anos de 2011, 2013, 2015, 2018, 2019 e 2020 tiveram resultados iguais aos previstos nos Encontros.

Em 2017 e 2021, os sertanejos afirmaram que haveria "boas chuvas", mas os índices da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) não superaram a média histórica de 600 milímetros (mm), apesar de chegarem próximos.

Em janeiro de 2023, a maioria dos sábios presentes no evento na época compartilharam o mesmo prognóstico para o ano passado: Ceará vai ter um inverno bom, com chuvas mais intensas a partir de março, segundo mês da quadra chuvosa.

Serviço

28º Encontro dos Profetas da Chuva

Quando: sábado, 13 de janeiro

Horário: 8 horas

Onde: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Avenida José de Freitas Queiroz, 5000 – Quixadá