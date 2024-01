Elmano veta gastos com o Carnaval

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-01-2024: Governador Elmano de Freitas e Júlio Torres perito geral da Pefoce entregam Nova sede da Coordenadoria de Identificação Humana da Pefoce e lançamento da Carteira de Identidade Nacional. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) proibiu que órgãos estaduais utilizassem recursos públicos para patrocinar eventos do Carnaval de 2024. O decreto foi publicado no DOE, na última sexta-feira.

Conforme o texto, o governo prioriza "a realização de gastos públicos destinados a áreas que, no atual momento, demandam atendimento emergencial e que impactam mais fortemente" na população cearense. O "veto" de Elmano, no entanto, não se aplica ao Sistema Estadual de Cultura ou a emendas parlamentares impositivas do Orçamento federal.