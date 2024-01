Entre chuva e folia, público celebra Pré-Carnaval na Praia de Iracema

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Praia de Iracema reuniu foliões para celebrar o Pré-Carnaval

A Praia de Iracema começou o seu primeiro sábado de Pré-Carnaval lotada. A chuva passou, deixou a temperatura amena e não afetou o clima quente de quem ocupava a avenida Beira Mar - interditada para o bloco Camaleões da Vila.

Ao som das mais conhecidas musicas do Axé baiano e dos sambas enredo, o grupo se apresenta pelo 14° ano. Para cada ciclo, o bloco escolhe um tema e, em 2024, o destaque é o futebol. A inovação é colocar em pauta o que ainda falta para que o esporte seja ainda mais democrático. O desejo é combater a homofobia, com os próximos fins de semana separados para trabalhar a inserção das mulheres e protestar contra a violência nos estádios.

Praia de Iracema celebra Pré-Carnaval: Camaleões da Vila e a mistura de alegria com desafios

Tiago Nobre, organizador do Camaleões da Vila, conta o sentimento de misturar a alegria do Carnaval com os desafios sociais. “Nesse momento a gente está em destaque, todo mundo quer vir falar com a gente e queríamos abordar um tema de impacto para a sociedade”, diz Nobre, ao som do coro do público que pulava e cantava.

A seleção de musicas é a cara do bloco, conta ainda Tiago. “Isso é a nossa história, sempre tocou isso, que toca samba como a (Unidos da) Cachorras, a gente mescla o que a gente gosta, sempre no samba”, afirmou.

Embora ainda seja o primeiro fim de semana, muitos aproveitaram para tirar o glitter e as fantasias do armário. A tendência vista era de muitas peças coloridas e brilhosas. Na parte estrutural, à disposição do público, diversos banheiros químicos e agentes da prefeitura passavam, distribuindo preservativos.

Praia de Iracema celebra Pré-Carnaval: ritmos variados para os foliões

Na dispersão dos blocos é justamente onde surge mais uma opção para os apaixonados por folia. É onde está montado o palco do Aterrinho. Seguindo rigorosamente o horário da programação, a cantora Deborah Lima, a partir das 19 horas, embalou o publico com mais Axé, dessa vez com toque de Lambada e Forró. O público recriou as coreografias do ritmo musical, como as músicas "Faraó" e "Olha a Onda".