Mercado dos Pinhões reúne foliões no primeiro sábado de Pré-Carnaval

Foto: Fernanda Barros/O POVO Mercado dos Pinhões reúne foliões em Pré-Carnaval com chuva

Fevereiro ainda não começou, mas o Pré-Carnaval já antecipa a festa, desde ontem, com foliões reunidos no Mercado dos Pinhões. O histórico polo carnavalesco de Fortaleza voltou a ser palco para brincantes e abriu espaço para festejos de todos os gêneros.

Nem a chuva conseguiu impedir a chegada da população e pequenos grupos se reuniram no início da programação, por volta das 17 horas. Ao lado, crianças brincavam e corriam, enquanto cerca de 30 pessoas dançavam à frente do palco.

Espalhados ao redor da praça, com coolers de bebida abastecidos e registros de um Carnaval fora de época com cada clique do celular, os festeiros não escondiam o sentimento de tradição evocado pelos Pinhões.

Um grupo de amigos, formado por Anderson, Bárbara e Tainara, compartilhou sua experiência no Mercado da festa. “Todos os anos estamos aqui. Nosso grupo já viveu muitas coisas nesse lugar. Esse ano não poderia ser diferente”, destaca o estudante de publicidade Anderson Lima.

“Chegamos cedo e vamos ficar até o final. O Pré-Carnaval é o esquenta para o Carnaval de fato e já estamos aqui nos preparando e nos divertindo para isso”, completa.

Mercado dos Pinhões: Carnaval (e blocos) fora de época



Bloco Periquito de Madame anima Pré-Carnaval no Mercado dos Pinhões Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Se o Mercado dos Pinhões se transforma em um núcleo de celebrações para o Carnaval, com o Pré não seria diferente: são os blocos criados por amigos que animam o local e chamam a atenção de quem passa.

Há 30 anos, o bloco Periquito Madame reúne os companheiros para festejar a data na capital, como explica a professora Lupecia Moraes, uma das integrantes.

“O meu filho já tem 28 anos e quando ele nasceu o nosso bloquinho já existia. Não paramos nunca de festejar a data. O bloco já possui mais de 30 integrantes e só faz crescer a cada ano. Pretendemos ir a todos os locais da cidade que vai ter a festa”, diz Lupecia Moraes.

Mercado dos Pinhões: entre a folia e o comércio

A alimentação não foi esquecida por quem festejava e o Mercado dos Pinhões ofereceu opções variadas, como espetinhos, batata-frita e os populares pratinhos. Mas a bebida ainda permanecia como a líder de vendas.

O empreendedor Eduardo Alves de Lima, 60, era um dos vendedores no local. Para ele, o primeiro Pré-Carnaval do ano tem atendido suas expectativas em relação à movimentação e às vendas.

“O Carnaval é um mês alegre e a população quer se divertir, os jovens, principalmente . Mas aqui a gente encontra um público de todas as idades. A venda de bebidas é apenas para maiores de 18 anos, porque tenho consciência que menos que isso é proibido”, explica.

E se os amigos formavam bloquinhos para se reunir, o comerciante Elcio Nogueira, 50, mobilizou toda a família para o ajudar nas vendas.

“É o segundo ano que colocamos nossa barraca aqui, todo mundo da família ajuda. Estamos muito felizes com o movimento. Embora seja apenas o primeiro dia, as vendas estão ótimas. Nosso carro chefe é a famosa caipirinha, vendemos de todos os sabores. O público adora”, declara Elcio Nogueira.

Seguindo o exemplo do ano passado, o palco foi montado no ambiente externo do local, na Praça Visconde de Pelotas. Os banheiros ficaram do lado oposto da festa para não atrapalhar quem curtia o show. (Colaborou: Carolina Passos)