Wellber Teixeira, 26, foi uma das vítimas de assalto em Fortaleza em 2023. Na sexta-feira de Carnaval, no dia 17 de fevereiro, ele estava saindo para almoçar com três amigas do trabalho quando o grupo foi abordado por um assaltante em uma rua pouco movimentada do bairro Dionísio Torres.

"Ele estava com uma arma, só Deus sabe se era de brinquedo ou se era de verdade. Disse para não correr porque se não ele atiraria", relembra a Wellber Teixeira.

Os celulares de todos do grupo foram levados pelo homem, que estava de bicicleta. Wellber Teixeira conta que tinha comprado o aparelho apenas três meses antes do crime. Apesar do grupo todo ter sido vítima do assalto, o jovem acredita que o tratamento entre ele e as amigas foi diferente, sendo mais violento com as mulheres.

"Com minha amiga, ele ficou puxando a pulseira de prata dela, ele machucou ela. Comigo não, ele ficou até mais longe. Só pediu o celular e quando eu dei, ele foi embora, nem chegou a encostar em mim", afirma Wellber Teixeira.

Para conseguir os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), O POVO teve de acionar a Lei de Acesso à Informação (LAI).

A LAI, Lei 12.527/2011, garante o direito fundamental do cidadão de requisitar informações públicas aos órgãos governamentais. A legislação visa promover a transparência e o acesso à informação, fortalecendo a participação democrática e o controle social. (Alexia Vieira)