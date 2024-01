Bombeiros recebem 15 viaturas para intensificar fiscalizações prediais

Foto: AURÉLIO ALVES QUINZE viaturas foram entregues ao Copro de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Ceará recebeu 15 viaturas para intensificar as fiscalizações de edificações na Capital e nos municípios da Região Metropolitana (RMF). A entrega dos veículos à corporação ocorreu nessa segunda-feira, 15, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

De acordo com os Bombeiros, o uso principal dos veículos será a prevenção e verificação da regularidade de edifícios quanto à segurança contra incêndio e pânico. As viaturas estão sendo disponibilizadas via contrato de locação por 30 meses.

A fiscalização das condições estruturais de prédios, bem como de obras de construção, é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Durante a cerimônia de entrega dos automóveis, o governador Elmano de Freitas destacou o aumento dos trabalhos de inspeção. “No ano passado fizemos 36 mil fiscalizações na Região Metropolitana e Capital e queremos aumentar. É muito importante que a população esteja tranquila que os prédios que frequentam são seguros”, comentou o chefe do poder estadual.

O Corpo de Bombeiros observou um aumento de 9,02% no número de fiscalizações prediais entre 2023 e 2022, ano em que foram registradas 33 mil vistorias. De acordo com o Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi), ainda não há uma projeção de quanto aumentará o índice de vistorias prediais. O Cepi ainda destacou que também se espera uma melhoria na qualidade desses serviços.

“Os bombeiros irão trabalhar de maneira mais eficiente ao sair para realizar algum tipo de vistoria ou análise de projetos. Estamos empenhados em trabalhar proativamente para evitar problemas futuros, tanto durante a execução das obras quanto a longo prazo”, comentou o comandante-geral do CBM, coronel Cláudio Barreto.

Durante coletiva de imprensa, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Samuel Elânio, pontuou que as viaturas serão essenciais na prevenção de tragédias. Um caso destacado pelo gestor foi a queda do Edifício Andrea, que ocorreu em 2019. “Era algo que necessitava desse aprimoramento. Agora, isso facilitará cada vez mais a prevenção de tragédias no Ceará, especificamente na Região Metropolitana e Fortaleza, onde essas viaturas serão destinadas”, pontua o secretário.

Apesar de serem entregues oficialmente nesta segunda-feira, 15, os automóveis estavam em uso desde o último fim de semana. As viaturas foram utilizadas durante as ações de fiscalização em eventos do Pré-carnaval em Fortaleza. Na ocasião, o Cepi realizou vistoria nos seguintes locais: Praça do Ferreira; Mercado dos Pinhões; Mocinha; Aterrinho da Praia de Iracema; Rua dos Tabajaras; Passeio Público; Parque Rachel de Queiroz; Raimundo dos Queijos; Benfica; Centro Cultural Belchior; Benfica e Domingos Olímpio.

Caso locais de festividade não possuírem o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e haja a intenção de realizar um evento naquele espaço, os bombeiros têm a autoridade para interditar o local.

“A equipe verifica minuciosamente se há um sistema de combate a incêndios e se estão presentes equipamentos básicos, como sinalizações de emergência e extintores. Desta forma, o trabalho dos bombeiros está mais focado na prevenção, assegurando que as instalações estejam em conformidade com as normas de segurança”, conclui o comandante Cláudio Barreto, do Corpo de Bombeiros.