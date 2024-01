Casal suspeito de encomendar tentativa de homicídio contra comerciante é preso

Foto: Reprodução/Redes Sociais Homens que esfaquearam mulher em loja em Juazeiro do Norte foram detidos, de acordo com a Polícia

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu, na tarde dessa segunda-feira, 15, os dentistas Francisco Jonhatan Alves e Savana Oliveira, casal suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra a comerciante Laísa do Nascimento Andrade, de 26 anos. O caso foi registrado na sexta-feira passada, 12, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Na ocasião, a vítima foi atingida por um objeto perfurocortante por dois homens na própria loja dela.

Casal de dentistas é investigado por arquitetar tentativa de homicídio contra lojista em Juazeiro do Norte Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Jonhatan é o principal suspeito de ser o mandante do crime, e ainda não há certeza de qual teria sido o papel da sua esposa. A principal linha de investigação aponta que a tentativa de assassinato teria sido motivada por uma causa trabalhista, movida pela lojista contra a clínica odontológica da qual Jonhatan e Savana são proprietários.

De acordo com o delegado Helder Ramos, da Polícia Civil, outras hipóteses de motivação não são descartadas. “A Polícia Civil não vai interromper os trabalhos agora. A gente quer sim obter mais informações para checarmos se essa é a real motivação, ou se há algo mais por trás”, declarou durante coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira, 15.

As informações obtidas pela Polícia, através dos depoimentos e do Setor de Inteligência, apontam que o casal teria arquitetado o crime, que contou com as participações de Carlos Alberto Evangelista, 42 anos, Marcelo Barbosa de Almeida, 25 anos, e José Pedro das Chagas, 31 anos.

Carlos Alberto, que já foi solto em audiência de custódia, teria sido o intermediador e responsável por ter contratado os outros dois homens para realizarem o atentado. Quem desferiu os golpes de faca no pescoço da vítima foi José Pedro das Chagas, conhecido como o “Paulista”, que possui antecedentes criminais.

Entre o sábado, 13 e o domingo, 14, tanto o Marcelo Barbosa quanto o José Pedro foram presos. Ainda conforme as investigações, o casal pagaria R$ 5 mil, valor que seria dividido entre os três e que não foi pago, já que eles não tiveram êxito durante a tentativa.

A Polícia Civil declarou que outras informações sobre o caso serão repassadas em coletiva à imprensa nesta terça-feira, 14.

Lojista segue internada em estado grave

Laísa segue internada no Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, e se encontra em estado grave.

“Ela teve lesão na parte cervical, teve lesão no tórax, mas não na cavidade pleural. O estado dela ainda é muito grave. Ela já foi desligada das medicações, já está acordada, está em processo de melhora. Mas ainda sem previsão para saída dela da UTI”, informou o médico Everton Silveira, cirurgião geral do HRC, durante coletiva à imprensa na tarde desta segunda-feira.

A equipe médica também afirmou que a paciente teve lesão artéria vertebral e que há chances dela ficar com sequelas por conta dos ferimentos, mas não detalhou quais seriam.