Ceará lidera em participação de alunos concluintes do ensino médio no Enem 2023

Foto: FÁBIO LIMA Mais de 79% de estudantes nos anos finais do ensino médio do Ceará prestaram o Enem 2023

O Ceará foi o estado que registrou maior taxa de participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Ao todo, 112.975 estudantes se inscreveram na prova. Destes, 84.863 compareceram aos dois dias de aplicação, totalizando uma adesão de 75% no certame, sendo 80% apenas de concluintes do ensino médio. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira, 16, mesmo dia em que os candidatos puderam conferir os resultados individuais no Exame.

Considerando apenas unidades de ensino públicas, a taxa de adesão ao Enem é semelhante. Com 104.993 alunos concluintes inscritos, participaram 77.220 estudantes nos dois dias de prova, resultando numa taxa de presença de 73,5%, no geral, e 79,8% de estudantes nos anos finais do ensino médio.

Nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou os resultados, que avaliou como uma "excelente notícia" para a educação do nosso estado. "Com 80%, o Ceará lidera o número de participantes entre os concluintes do Ensino Médio da rede pública inscritos na prova. A média do país é de 46%", publicou.

Ele analisou que o percentual do Ceará é "praticamente o mesmo" quando a rede privada é incluída, "o que mostra a eficiência da nossa rede estadual".

Conforme o chefe do executivo estadual, a meta é ampliar esses dados para o próximo Enem. Ele prometeu "mais investimentos sempre apoiando e incentivando nossos estudantes sobre a importância da prova para o ingresso no ensino superior".

Os resultados nacionais apontam a inscrição de 1.415.696 pessoas em todo o Brasil. Destes, participaram dos dois dias 1.058.538 candidatos, resultando numa taxa de participação de 74,8% dos inscritos. Contudo, apenas 50,8% dos alunos concludentes compareceram aos dois dias de prova.

Considerando apenas participantes oriundos da rede pública, certa de 1.181.081 se inscreveram, sendo que 837.622 (70,9%) participaram da aplicação da prova no País. Apenas 46,7% dos estudantes concludentes do ensino médio de escolas públicas participaram dos dois dias de provas.

Os estados que apresentaram menores taxas de comparecimento de alunos concluintes da rede pública foram o Amazonas (38%) e São Paulo (34,5%). O ministro da Educação, Camilo Santana, pontuou que é necessário identificar o motivo por trás da alta taxa de abstenção entre estudantes da rede pública.

“Precisamos saber a razão desses jovens que estão concluindo o ensino médio não estarem indo fazer o Enem. Qual o motivo de não fazer a prova: distância do local de prova da casa do aluno? Ele se desestimulou? Precisamos dialogar com as redes e articular para que possamos reverter esse quadro”, disse o ministro, durante coletiva de imprensa.

Segundo Camilo Santana, uma das medidas para redução dessa taxa será o fortalecimento da campanha do Enem deste ano, tanto no período de inscrição quanto no incentivo de alunos.



Incentivo a entrada na Universidade

Durante a coletiva de divulgação dos resultados do Enem 2023, realizada nesta terça-feira, 16, ainda foi exemplificado a alta possibilidade de ingresso em universidades brasileiras, públicas e privadas, por meio da nota obtida no Exame.

Tendo como base os resultados da última edição do Sisu de 2023, foi analisado que os 20% (cerca de 840) dos cursos com nota de corte mais baixa do Brasil possuem uma média de corte de 568,6 pontos. Já no Prouni, o ponto de corte foi de 509,42.

Nesta última edição do Enem, por sua vez, a média geral brasileira é de 542,42 pontos. Assim, comparando os índices, foi constatado que mais de 1 milhão de inscritos no Enem (37%) estariam acima do ponto de corte desses cursos. Já utilizando o sistema do Prouni, programa que concede bolsas de estudo em cursos de graduação, 61% dos participantes estariam acima do ponto de corte.

“Às vezes as pessoas pensam que, para passar no Enem, é preciso tirar mais de 700 pontos e gabaritar a redação. Mas com 570 pontos você já tem mais de 840 cursos disponíveis. É fundamental que os jovens percebam que têm sim oportunidade de ingressar na educação superior, por meio da rede pública e pelo Prouni”, comentou diretor de Avaliação da Educação Básica, Rubens Lacerda.



Lula sanciona poupança para alunos do ensino médio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nessa terça-feira, 16, lei que cria uma espécie de poupança para que estudantes de baixa renda concluam o ensino médio. Serão beneficiados jovens de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio na rede pública e com a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita mensal de até R$ 218.

No caso de educação para jovens e adultos, podem receber o benefício quem está na faixa etária de 19 a 24 anos. De acordo com o Ministério da Educação, a evasão no ensino médio chega a 16%.

Para ter acesso ao benefício, o aluno precisará ter frequência mínima, garantir a aprovação ao fim do ano letivo e fazer a matrícula no ano seguinte, quando for o caso. A regra também exige participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para quem está na última série do ensino médio, nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos.

Os ministérios da Educação e da Fazenda irão definir o valor a ser pago aos estudantes. A União deve aportar até R$ 20 bilhões para o pagamento. (Agência Brasil)

Ceará tem quatro redações nota mil, todas da rede particular

Quatro estudantes do Ceará alcançaram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nessa terça-feira, 16. Ao todo, foram 60 notas máximas em redação no País, a maioria do Rio de Janeiro e de São Paulo, com sete alunos cada.

No caso do Ceará, as quatro redações nota mil foram de alunos da rede particular de ensino. Da rede pública, apenas quatro inscritos no Brasil conseguiram a nota máxima — dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

O Rio Grande do Sul e o Piauí registraram seis redações com notas mil no Enem 2023, todas também de escolas particulares. O Rio Grande do Norte também registrou seis notas mil, sendo um dos inscritos da rede pública.

Para o diretor de Avaliação da Educação Básica do Ministério da Educação, Rubens Lacerda, o principal motivo para o aumento de notas mil na redação foi o tema: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

“Foi um tema relevante socialmente, discutido amplamente. Isso permitiu que as pessoas tivessem condição para discutir esse tema com, não vou dizer facilidade, mas uma certa fluidez. E isso permitiu o aumento das notas mil este ano.”

Bahia e Goiás, assim como o Ceará, tiveram quatro redações nota mil; em seguida, aparecem Sergipe e Pará, cada um com três notas máximas na redação. Espírito Santo, Minas Gerais e Pernambuco tiveram duas notas máximas.

Registraram apenas uma redação nota máxima: Amazonas, Distrito Federal, Santa Catarina e Tocantins.

Os demais estados — Acre, Alagoas, Amapá, Manaus, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Maranhão, Rondônia e Roraima — não tiveram nenhum aluno com a pontuação máxima na redação. (Com Agência Brasil)