Ceará realizou 66,4 mil cirurgias pelo programa nacional de Redução das Filas

Foto: Breno Esaki Mais de 350 mil cirurgias foram realizadas entre março e outubro de 2023 em todo o país. Orçamento para o programa será dobrado em 2024

O Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), do Ministério da Saúde, alcançou o número correspondente a 72% da meta estipulada para o programa. No Ceará, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, foram realizadas mais de 66,4 mil cirurgias eletivas, tendo 65 mil procedimentos ocorrido no ano passado. O número corresponde desde a implantação do PNRF, em abril de 2023, até este mês de janeiro.

Conforme dados do Sistema Único de Saúde (SUS), Fortaleza foi o município cearense que mais registrou cirurgias realizadas neste período, totalizando 17.939 procedimentos. Na sequência, cidades como Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral e Caucaia registraram mais de 1.500 procedimentos pelo programa.

Implementado pela pasta como parte da estratégia para aprimorar a eficiência do SUS, o programa chegou a todos os 26 estados, além do Distrito Federal. No ano passado, o Ministério disponibilizou R$ 600 milhões para procedimentos como cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, do útero, cirurgia de hérnia e remoção das hemorroidas.



Foi expandido também em 2023 o rol de ofertas com a inclusão de procedimentos de alta complexidade como, por exemplo, cirurgias cardíacas, oncológicas e ortopédicas.

Nacionalmente, os destaque do programa são para as regiões Nordeste, com a execução de 38% desse total (134.034 cirurgias), e Sudeste, com 31% (107.579 procedimentos). Com a redução de filas, todas as regiões do Brasil apresentaram um aumento exponencial no total de cirurgias eletivas realizadas em 2023.

O Centro-Oeste, com 167.424 cirurgias executadas entre março e outubro, aumentou em 21% seu quantitativo se comparado ao mesmo período de 2022. Da mesma forma, o crescimento se deu nas regiões Nordeste, com 812.327 cirurgias eletivas realizadas (alta de 18%); e Norte, com 197.552 (alta de 12%).

A fila declarada pelos gestores do SUS chegou a alcançar mais de um milhão em 2022, de acordo com os dados dos planos aprovados pelos estados e repassados à pasta. Segundo o Ministério da Saúde, para 2024, o PNRF terá o orçamento dobrado, de acordo com a Portaria 2.336, de 12 de dezembro de 2023.

Número de cirurgias realizadas por mês de 2023 no Ceará

Jan/23 — 3.797

Fev/23 — 3.575

Mar/23 — 4.583

Abr/23 — 4.056

Mai/23 — 9.940

Jun/23 — 4.896

Jul/23 — 5.694

Ago/23 — 7.047

Set/23 — 6.027

Out/23 — 6.941

Nov/23 — 6.812

Dez/23 — 6.786

Número de cirurgias eletivas realizadas em 2024 no Ceará



Jan/2024 — 1.334 (dado atualizado nessa segunda-feira, 15)

10 municípios cearenses com maior número de cirurgias realizadas em 2023

Fortaleza — 17.939

Maracanaú — 2.960

Juazeiro do Norte — 2.114

Sobral — 1.726

Caucaia — 1.542

Crato — 1.422

São Gonçalo do Amarante — 1.092

Aquiraz — 1.006

Quixeramobim — 1.001

Quixadá — 989