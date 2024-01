Grupos de maracatu ensaiam para desfile no Domingos Olímpio

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo ARQUIBANCADAS na Domingos Olímpio começam a ser montadas

Em ritmo de aquecimento para o Carnaval 2024, grupos de maracatu de Fortaleza já começaram os preparativos para colorir as avenidas. Entre batuques e fantasias, as apresentações carnavalescas com raízes na cultura africana se concentram todos os anos na avenida Domingos Olímpio. No local, arquibancadas estão sendo instaladas e interdições já começaram a ser realizadas nessa quarta-feira, 17.

Fundado em 1936, o Az de Ouro, grupo mais antigo de Maracatu da capital cearense, iniciou suas primeiras oficinas em outubro de 2023. A presidente do grupo, Lucy Magalhães, conta que cerca de 300 brincantes devem participar das apresentações este ano. A apresentação do Az de Ouro ocorrerá no domingo, 11 de fevereiro, às 19h20min, na avenida Domingos Olímpio.

“Nossos ensaios têm sido realizados pela noite, às terças e quintas-feiras, na sede do Maracatu Az de Ouro, no bairro Jardim América. É um momento em que reunimos os brincantes, sejam eles cantores ou batuqueiros, e realizamos ainda a produção de adereços e fantasias”, diz.

Há 20 anos, Lucy é brincante no Maracatu, uma tradição que vem de família. Para ela, ao sair para as ruas no Carnaval, não existe distinção entre as pessoas, todos se tornam um só e vivem o momento com muita paixão.

“Já estamos indo para o 88º aniversário do grupo e todos os anos são como a primeira vez. Sempre buscamos mostrar o nosso trabalho e preparar com muita dedicação o nosso Maracatu, para que ele seja apresentado na avenida com todo o carinho que colocamos ao longo do processo de preparação”, afirma a presidente.

Ensaio do grupo Maracatu Vozes da África Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal Ensaio do grupo Maracatu Solar Crédito: Jean Ribeiro/Maracatu Solar

Este ano, o tema do Az de Ouro homenageia o orixá Exú, conhecido como o mensageiro e o guardião dos terreiros, das aldeias, das cidades, das casas, do axé e do comportamento humano. “Queremos mostrar que Exú é muito mais do que dizem”, conta Lucy.

Terceiro grupo mais antigo de Maracatu de Fortaleza, fundado em 1980 e com sede no bairro José Bonifácio, o Maracatu Vozes da África é considerado Tesouro Vivo pelo Governo do Estado do Ceará. Em 2024, o grupo também tomará a avenida Domingos Olímpio no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro. Para a apresentação, o tema será "Ewé, as folhas sagradas de Ossayin", orixá das florestas e senhora das folhas e de suas propriedades curativas.

“Os ensaios estão acontecendo aos domingos, a partir das 15 horas, quando ocorre o ensaio do batuque e dos tiradores de loas. Nessa ocasião, também realizamos os ensaios das demais alas. Acaba sendo uma grande festa! No último ensaio que será no último domingo que antecede o Carnaval faremos um cortejo pelas ruas do bairro”, conta a segunda secretária do Maracatu Vozes da África, Janaína Costa.

Outro grupo que tornará mais colorido a avenida Domingos Olímpio é o Maracatu Solar. Criada em 2006, a companhia se prepara ao longo de todo o ano para se apresentar nas ruas de Fortaleza. O cantor, compositor e coordenador geral do grupo, Pingo de Fortaleza, explica que, no decorrer dos meses, diversas oficinas de dança, batuque e canto, bem como rodas de conversa com os participantes vão sendo realizadas.

“Embora o Maracatu tenha seu ápice no ciclo carnavalesco, não o compreendemos como uma manifestação apenas carnavalesca. Por isso, ao longo de todo o ano, realizamos formações com os brincantes onde discutimos temas voltados à formação cognitiva e artística. Temos como característica a diversidade rítmica, as fantasias de negrume como manifestação artística e cultural e não participamos de competições, ainda que façamos parte dos desfiles”, aponta o coordenador.

Para o Carnaval deste ano, os ensaios do Maracatu Solar ocorrem duas vezes na semana, às terças e quintas, na sede do grupo, localizada na avenida da Universidade, no bairro Benfica. Já aos sábados, estão acontecendo apresentações abertas ao público no estacionamento do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc-Sindicato). O grupo se apresentará na avenida Domingos Olímpio na noite do sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro.

Bloqueios e desvios na avenida Domingos Olímpio

Para dar espaço aos brincantes do Maracatu que ocuparão o local, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que dará apoio à interdição provisória das faixas de tráfego situadas junto ao canteiro central da Av. Domingos Olímpio a partir desta quarta-feira, 17.

Segundo a AMC, a medida, que vai viabilizar a montagem das arquibancadas para o desfile carnavalesco, será implementada em ambos os sentidos da via, no trecho compreendido entre as avenidas da Universidade e Aguanambi.

Com o bloqueio, a faixa exclusiva de ônibus da referida avenida estará liberada e poderá ser utilizada por todos os veículos até 21 de fevereiro, quando a estrutura estiver totalmente desmontada. Agentes de trânsito darão suporte operacional aos trabalhos, disciplinando a circulação. Não haverá mudança no itinerário de linhas de ônibus.

Como rota alternativa, os motoristas que preferirem evitar trafegar pela Av. Domingos Olímpio durante o período terão como opções as avenidas Duque de Caxias, no sentido Aldeota-Centro, e 13 de Maio, no sentido Av. Bezerra de Menezes-Aldeota.