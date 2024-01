Tráfico de drogas e maus-tratos a animais são os crimes mais denunciados no 181

Foto: Divulgação SSPDS Droga foi encontrada em tabletes, após Dique-denúncia ser acionado

O tráfico de drogas e os maus tratos a animais são, respectivamente, os crimes mais denunciados no Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A informação foi repassada pelo delegado Nelson Pimentel, titular da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, responsável pelo gerenciamento do sistema.



Em entrevista a O POVO, nessa terça-feira, 16, Pimentel afirmou que o comércio de entorpecentes e a localização de traficantes são alguns dos principais fatos relatados pela população através dos números 181 ou (85) 3101-0181, que é o Whatsapp do Disque-Denúncia — por onde podem ser enviados áudios, vídeos e fotografias. O serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. A manutenção do sigilo é garantida.



Em 2023, 330 pessoas foram presas a partir de informações repassadas através do Disque-Denúncia. Além disso, as denúncias permitiram que fossem apreendidos 500 quilos de drogas, 113 armas de fogo e 1.700 munições de diversos calibres.

Somente uma dessas ocorrências resultou na apreensão decerca de 400 quilos de maconha e centenas de psicotrópicos. O caso ocorreu em 23 de janeiro de 2023 no bairro Parangaba. Na ocasião, um homem de 52 anos, identificado comoLarry Diógenes de Oliveira, foi preso.

Ao todo, em 2023, foram 7.127 denúncias ao 181. A SSPDS destacou que o número era um aumento de 27,9% em relação a 2022, quando 5.569 ligações foram realizadas.

Além de subsidiar investigações e as consequentes operações que dali são desencadeadas, as denúncias feitas no 181 permitem o mapeamento de cenários criminosos, que são repassados à cúpula da SSPDS. Dessa forma, o secretário da Segurança Pública, por exemplo, pode planejar e executar estratégias de enfrentamento ao crime e ao crime organizado.



Pimentel conta que assim que uma ligação é feita ou uma mensagem é enviada para o Disque-Denúncia, os responsáveis por receber a informação buscam extrair o máximo possível de detalhes, de forma a se certificar da veracidade do relato.

Conforme a página do Disque-Denúncia no site da SSPDS, o denunciante deve procurar "ter o máximo de informações sobre os criminosos". Detalhes como nome, apelido, local e horário onde eles podem ser encontrados, entre outros, são essenciais para o sucesso da denúncia.

"Quanto mais informação, melhor e mais rápido será o trabalho da polícia no combate à criminalidade". Computada a denúncia, ela é difundida para o órgão a que compete a apuração, que pode ser a própria Coin.



A cargo do Disque-Denúncia ainda está o recebimento de informações relacionadas ao Programa Estadual de Recompensa da SSPDS, que pagava quantias em dinheiro por indicações de onde poderiam ser encontrados foragidos previamente escolhidos. Nelson Pimentel, porém, informou que o programa, atualmente, está inativo, à espera de uma reformulação. Uma readequação e definição de critérios do programa está em curso, afirmou o delegado.



Nelson Pimentel ainda esclareceu que o 181 deve ser acionado para casos que demandem investigação, em que é preciso confirmar as informações prestadas. Casos emergenciais, como incêndios ou agressões físicas, devem ser relatados através do 190, que possibilita que a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acione de imediato a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros, por exemplo.



O coordenador da Coin afirmou ser “importantíssima” a participação da população. “O Disque-Denúncia é um importante canal de comunicação da sociedade com a Polícia. Muitas das ações das forças de segurança são baseadas em informações repassadas pelo 181”, afirmou ele, que ressaltou que o anonimato dos denunciantes é garantido.







Denuncie

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Número do Disque-Denúncia da SSPDS: 181

WhatsApp do Disque-Denúncia: (85) 3101 0181