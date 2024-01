Assinado convênio para execução da 1ª etapa das obras do ITA em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS ITA em Fortaleza vai funcionar na antiga sede da Base Aérea de Fortaleza

A assinatura do convênio entre o Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Ceará para a execução da primeira etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) na capital cearense foi divulgada na edição dessa quinta-feira, 18, do Diário Oficial da União.

De acordo com o governo, as reformas serão realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP). Nesta primeira etapa, as obras serão voltadas à construção de alojamentos e área de convivência para os alunos dos cursos de Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas, além de um bloco de atividades profissionais com salas e laboratórios.



Serão investidos R$ 50 milhões para a execução da fase inicial. Além desse valor, o MEC firmou o compromisso de mais R$ 30 milhões em investimentos para este ano e R$ 35 milhões para 2025.

Nesta sexta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Fortaleza para o lançamento da pedra fundamental da instituição no Ceará e o início das obras. A nova extensão da instituição ficará instalada na atual Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto, e a previsão de início das atividades na Capital é 2025.

O processo de trazer o ITA para o Ceará teve início em agosto de 2023, quando foi assinado um acordo de cooperação interministerial para os estudos de implantação de campus do ITA no Ceará. Em outubro do mesmo ano um relatório técnico que avaliou estruturas físicas da antiga Base Aérea de Fortaleza aprovou o projeto. Documento seguiu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "para os encaminhamentos necessários".

Nesse mesmo mês, Lula mostrou intenção de vir ao Estado para anunciar a construção. Na ocasião, ele afirmou ao jornalista Marcos Uchôa, durante sua live semanal "Conversa com o Presidente", que o equipamento simbolizaria "uma premiação em razão do alto índice de cearenses aprovados no Instituto".

Já em novembro, o governador Elmano de Freitas assinou, junto ao ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, e o Comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, o acordo de cooperação técnica para a implantação do Campus no Ceará.

Em dezembro, Elmano e Camilo assinaram o convênio que destinou R$ 50 milhões para a primeira etapa das obras de construção do campus do ITA na Unidade Federativa. Assinatura foi divulgada no DOU hoje.

Atualmente situado somente em São Paulo, em São José dos Campos, o ITA é ligado ao Comando da Aeronáutica e considerado referência em engenharia no País. São oferecidos na entidade os cursos: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil Aeronáutica, Engenharia da Computação e Engenharia Aeroespecial.