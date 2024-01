Estações do Bicicletar receberão dispositivos para prevenir furtos

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 17-01-2024: O aumento dos roubos de bicicletas das estações do Bicicletar, na cidade de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

As estações do serviço de bicicletas compartilhadas de Fortaleza, o Bicicletar, receberão dispositivos antifurto para coibir práticas criminosas, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A instalação em todo o sistema deve ocorrer gradativamente durante 2024.

Neste mês de janeiro, os equipamentos já foram instalados em seis estruturas do Bicicletar. Uma delas é na estação Pergentino Ferreira, localizada na avenida Aguanambi, próximo ao supermercado Pão de Açúcar.

Autarquia afirmou ao O POVO que não divulgará onde estão sendo implantados os novos dispositivos para não comprometer a efetividade da operação. O modo de funcionamento também não foi divulgado pelo mesmo motivo. “Os equipamentos irão inibir práticas indesejadas, fortalecendo ainda mais a segurança dos equipamentos e proporcionando um ambiente mais protegido aos usuários”, disse o órgão por meio de nota.

Bicicletas foram recolhidas durante a madrugada para evitar roubos

Durante o período de recesso do fim do ano, bicicletas de cinco estações do serviço foram recolhidas durante a madrugada para evitar roubos. As estações escolhidas, conforme a AMC, foram as que registraram o maior índice de ocorrências:

Estação 05 - Frederico Borges;



Estação 31 - Terminal do Papicu;



Estação 53 - Pergentino Ferreira;



Estação 55 - Banco do Brasil - 13 de Maio;



Estação 59 - Jornal O Povo.

O POVO questionou quantos roubos foram computados, mas o órgão não divulgou a informação. O procedimento de remoção das bikes foi finalizado com foco em “reduzir qualquer prejuízo à população referente ao uso dos serviços do Bicicletar”, disse a AMC.

Ampliação do programa

Atualmente, o Bicicletar tem 195 estações implantadas em diversos bairros de Fortaleza, com 80 sendo patrocinadas pela Unimed e o restante mantido pela Prefeitura. Também há 13 estações do Mini Bicicletar, com bikes para crianças.

Por meio da política cicloviária Pedala Mais Fortaleza, a Prefeitura promete chegar a 300 estações para adultos e 20 para crianças até o fim de 2024. Além disso, serão disponibilizadas 100 bicicletas elétricas dotadas de pedal assistido e autonomia mínima de 50 km.