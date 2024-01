Um dos homens mais procurados do CE é morto em ação policial na Bahia

Foto: Divulgação/SSPDS SSPDS chegou a ofertar R$ 8 mil por informações que levassem à captura de Evaldo Coragem

Três homens morreram em uma ação policial fruto de uma parceria entre as forças de segurança do Ceará e da Bahia nessa quinta-feira, 18, no município de Juazeiro, no interior da Bahia. Entre eles estava Evaldo Batista Ferreira, conhecido como "Evaldo Coragem", de 59 anos, que estava na lista dos Mais Procurados do Ceará feita pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Evaldo era um dos “Irmãos Coragem”, grupo criminoso que atua em Sobral (Região Norte do Estado) desde os anos 2000 em crimes como roubo a banco, homicídio e tráfico de drogas. Ele ainda havia aderido à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), organização em que ocupava cargo de chefia.

Evaldo Coragem não era localizado desde outubro de 2022, quando foi solto após decisão judicial e passou a descumprir as medidas cautelares que havia contra ele. Na tarde desta quinta, a SSPDS convocou uma entrevista coletiva para repassar mais detalhes sobre a operação.

Conforme foi repassado, no momento da ação, Evaldo estava com outras pessoas em uma fazenda localizada no Distrito de Tomé, há cerca de 50 quilômetros da sede de Juazeiro. Seu paradeiro havia sido identificado nessa quarta-feira, 17.



Conforme descrito pelo delegado Paulo Renato Almeida, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ceará, a fazenda ficava em uma região bastante isolada, cujo acesso se dava por estrada de terra batida e onde não havia sequer sinal de celular. Apesar disso, a fazendo era “grande”, “boa” e “ estruturada”, descreveu o delegado.



Quando os policiais cercaram a residência, eles foram recebidos à bala pelos homens. Houve reação e, terminado o tiroteio, eles se depararam com os três mortos. Além de Evaldo, morreram no confronto: Francisco Janilson Alves de Vasconcelos, de 48 anos; e Rozinaldo Ferreira, de 53 anos, ambos naturais de Pernambuco.

Outras pessoas que estavam na fazenda no momento da intervenção policial, conseguiram fugir. Os policiais apreenderam no local duas espingardas e uma pistola, carregadores, munição e R$ 30 mil em espécie. A Polícia ainda investiga o que Evaldo estava fazendo em Juazeiro, assim como qual era o envolvimento dos dois outros mortos com o grupo criminoso.



“As investigações continuam”, afirmou Paulo Renato. “Agora, nós teremos um vasto material para analisar. Estamos em contato com as forças de segurança da Bahia, coletando e tomando essas informações para que, junto com os dados que a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, a inteligência da Polícia Civil, a Polícia Federal no Estado do Ceará, nós conseguirmos, mais uma vez, mapear e saber quais eram os objetivos que esses indivíduos estavam tendo durante sua estadia na Bahia”.



A ação foi uma parceria das Ficco do Ceará e Bahia, que contam com representantes das polícias Civil e Federal; da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS; do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) do Ceará; e da Polícia Militar da Bahia.



“Irmãos Coragem”



Além de Evaldo, outros dois de seus irmãos também eram conhecidos como “Irmãos Coragem” e constaram na lista de Mais Procurados. Marcos Batista Ferreira Mendes, de 42 anos, conhecido como “Marquim Coragem”, foi preso em 2021. Ele, porém, já se encontra em liberdade.

Já José Eraldo Mesquita do Nascimento, o “Eraldo Coragem”, foi autuado em julho passado e segue preso. “A gente conseguiu neutralizar uma parte desse grupo criminoso, o que facilitou o nosso monitoramento”, afirmou Paulo Renato.



“Então, a partir de agora, a gente consegue — principalmente, a partir dessa operação, com a apreensão dos celulares que foi realizada lá em Juazeiro, da Bahia — identificar qual era a importância, qual era o grau de envolvimento desse grupo criminoso nas ações criminosas aqui no Estado do Ceará”.