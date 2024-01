Ritmos, diversão e segurança: Centro de Fortaleza se agita no Pré-Carnaval

Foto: Samuel Setubal Público destacou a segurança, diversidade e o acesso aos blocos do Centro

O Centro de Fortaleza se vestiu de diferentes cores neste domingo, 21 de janeiro, para celebrar o Pré-Carnaval de rua de 2024. Nos pólos de concentração no bar Raimundo dos Queijos e na Praça dos Correios, uma atmosfera de alegria, ritmos e diversão espantou o intenso calor da Capital e tomou conta da festa. Foliões destacam a segurança, a diversidade e o acesso universal como principais atrativos.

Na Travessa Crato, o samba foi quem deu o tom a partir das 10 horas com Luiz da Viola, Fabiano Brandão e Erika Akirê. As atrações, que fazem parte da programação oficial da Prefeitura de Fortaleza, seguiram até às 16 horas, animando públicos de diversas idades – mas com destaque para aqueles mais experientes.

Foto: Samuel Setubal / O POVO O enfermeiro Álvaro Vieira curte o pré-Carnaval de Fortaleza no bar Raimundo dos Queijos

Classificando-se dentro deste grupo, o enfermeiro Álvaro Vieira pontuou que o fato do pré-Carnaval naquele espaço ser destinado para um público “mais calmo”, sua ida para lá todos os anos já é certa. “Por aqui não tem confusão, é sempre muito tranquilo para você tomar sua cervejinha e curtir com os amigos”, diz ele, que usava um chapéu chinês e um leque para amenizar o calor de mais de 30º C da Cidade.

Quem não se preocupou muito com a temperatura escaldante de Fortaleza foi o servidor público aposentado Mozart Alves Cabral. Desfilando pelas estreitas ruas com um terno branco, ele chamava atenção por se vestir de maneira “idêntica” ao cantor Roberto Carlos. Igual ao rei, que arrasta multidões por onde passa, Mozart teve um diferencial: estava extremamente acessível aos fãs, que o requisitavam para trocar palavras ou fazer fotos. “Já teve vezes que cheguei a fazer umas 500 fotos”, conta.

Foto: Samuel Setubal / O POVO Servidor público aposentado, Mozart Alves Cabral é cover do cantor Roberto Carlos

Amante dos cliques, a professora Alane Costa também aproveitou para dar seus closes no meio da multidão. Participante assídua do ciclo carnavalesco, ela diz que seu ponto de partida para as festas ocorre em dezembro, durante os ensaios dos blocos. “Além do acesso gratuito, tem a diversidade do público, que sempre vem e nunca deixa espaços vazios”, afirma, pontuando que as músicas alegres estão entre outras virtudes da festa.

Ainda nos arredores do Raimundo dos Queijos, Hanna Castro aproveitou para ganhar dinheiro. Com um isopor debaixo do braço e uma voz potente, ela anunciava: “Olha o dindin alcoólico”. Amante do Pré-Carnaval, ela revela que dá para curtir e trabalhar ao mesmo tempo. “Dá para fazer as duas coisas tranquilamente”, comenta, informando que nos próximos dias vai rodar por outros prés da Cidade.

Foto: Samuel Setubal / O POVO Hanna Castro aproveita a folia para se divertir e vender de dindin alcoólicos. "Refresca e diverte ao mesmo tempo", diz

A poucos metros dali, na Praça dos Correios, o bloco “Pra quem gosta é bom” reuniu um mar de foliões para curtir um vasto repertório que une diferentes ritmos e gostos, ultrapassando diferentes gerações da música. Baixista da equipe, Rodolfo Ricardo diz que, após seis anos com o bloco na rua, o grupo continua se reunindo antes das apresentações para discutir o que pode ser melhorado para agradar os foliões.

“Então a gente sempre traz coisas novas. Músicas, repertórios e figurinos novos para que a galera se identifique. E isso é o que dá ânimo e é sensacional para nós. A troca de energia com o público não tem comparação”, comenta, lembrando que entre os foliões existem pessoas de diferentes idades e perfis. “A proposta é agradar todo mundo.”

Foto: Samuel Setubal / O POVO Baixista do bloco "Pra quem gosta é bom", Rodolfo Ricardo afirma que o grupo sempre traz algo novo para os foliões. "Para agradar todo mundo"

O casal José Gazelli e Maria Antonieta curtiu a festa juntinho, e essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eles informam que já participaram do Pré-Carnaval de 2024 em outros pólos e ainda devem seguir celebrando até a chegada do Carnaval. “A gente já queria aproveitar, curtir e entrar nesse clima. Vamos assim até a Quarta-feira de Cinzas”, miram.

Foto: Samuel Setubal / O POVO José Gazelli e Maria Antonieta curtem o ciclo carnavalesco de Fortaleza em diferentes pólos: "Até a Quarta-feira de Cinzas"

Na programação cultural de Fortaleza, os próximos dias de pré-Carnaval acontecem no próximo fim de semana, a partir de sexta-feira. Para acompanhar o cronograma completo, basta ficar ligado nos canais do Vida&Arte.