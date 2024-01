Avenida Heráclito Graça tem mais um trecho interditado por causa das obras de drenagem

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Av. Heráclito Graça tem mais um trecho bloqueado para dar continuidade às obras do novo sistema de drenagem. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Mais um trecho da Av. Heráclito Graça, localizada entre os bairros Centro e Aldeota, em Fortaleza, será bloqueado para a construção do novo sistema de drenagem da via. O novo bloqueio começou nessa segunda-feira, 22, no trecho compreendido entre as ruas João Cordeiro e Antônio Augusto.

As obras do novo sistema de drenagem da av. Heráclito Graça tem como objetivo pôr fim a grave problemática dos alagamentos na via, em especial no período chuvoso. As intervenções tiveram início em novembro de 2023. Na época, os trabalhos ocorriam apenas no trecho entre as ruas Gonçalves Ledô e João Cordeiro.

As intervenções que agora avançam para o trecho entre as ruas João Cordeiro e Antônio Augusto compreendem três faixas da via, além do canteiro central da avenida. Uma das faixas, no sentido Aldeota, contudo, foi mantida livre.

Nesta segunda-feira, 22, dia em que o novo bloqueio foi instalado, o trânsito no local foi ordenado por servidores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Com os motoristas sendo direcionados a desvios alternativos, o fluxo de veículos da região se manteve moderado e fluido.

Os comerciantes da região, contudo, se amedrontam que a nova interdição vá piorar uma clientela que já estava fraca. De acordo com Estênio Pimentel, 44, gerente de uma oficina de automóveis localizada no trecho onde o novo bloqueio foi instalado, os motoristas que tentam ter acesso ao empreendimento enfrentam desafios.

“O cliente até chega aqui, mas com muita dificuldade, principalmente as caminhonetes, que são maiores. Para a obra, aproveitaram a calçada da rua João Cordeiro como acesso, mas não removeram nenhum poste. Assim, fica muito apertado para passar um carro”, explica o gerente.

De acordo com o empresário, os alagamentos no local, que motivaram as obras, já acontecem há décadas. “Entendo que essa obra é muito importante. O que nos chateia é a forma que as coisas estão sendo conduzidas. No começo, nos foi dito que ficaria um acesso bem feito. Que se fosse necessário remover postes e muros, seria removido. Contudo, simplesmente quebraram, fizeram uma pequena adaptação com cimento em uma calçada e inviabilizaram a entrada das lojas”, aponta Estênio.

No local, a equipe do O POVO presenciou o início das intervenções no novo trecho. Uma máquina escavadeira realizava o processo de quebra do asfalto e retirada de entulho da via, além da retirada de árvores do canteiro central. Mesmo em meio às obras e desviando de possíveis obstáculos, os pedestres ainda têm a passagem permitida pelas calçadas.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Av. Heráclito Graça tem mais um trecho bloqueado para dar continuidade às obras do novo sistema de drenagem. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Av. Heráclito Graça tem mais um trecho bloqueado para dar continuidade às obras do novo sistema de drenagem. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Av. Heráclito Graça tem mais um trecho bloqueado para dar continuidade às obras do novo sistema de drenagem. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Av. Heráclito Graça tem mais um trecho bloqueado para dar continuidade às obras do novo sistema de drenagem. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Ainda conforme o lojista Estênio Pimentel, a clientela vem diminuindo constantemente nos últimos três meses. “Os clientes novos são os que a gente perde mais, que eram aqueles que vinham pelo fluxo da avenida. Isso representou uma queda bem significativa dentro do nosso faturamento. A partir de hoje, com certeza vai piorar”, declarou.

Quem também sente os impactos para trafegar no trecho são aqueles que frequentam os estabelecimentos localizados na av. Heráclito Graça. Francisco Itamar, 48, costuma visitar os estabelecimentos na avenida para reparos e compra de itens para seu automóvel. Ele explica que, desde que os trabalhos começaram, têm evitado trafegar pela via.

“Aqui ficou muito difícil, tanto entrar como sair [da Heráclito Graça]. Se for algo simples, comprar alguma coisa, prefiro deixar meu carro mais afastado e vir a pé, mas pra trazer o carro para as oficinas, por exemplo, fazer um reparo maior, ficou muito complicado”, comenta o cliente.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a região passará a contar com um reservatório de controle de cheias, que será construído sob a avenida, entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo, beneficiando os bairros Centro e Aldeota. As intervenções preveem também a substituição do pavimento asfáltico por piso em intertravado.

“O sistema subterrâneo terá capacidade de armazenamento de 14 mil m³ de água, o equivalente a 13 piscinas olímpicas, cujo volume passará a ser escoado gradativamente e direcionado até o riacho Pajeú. Para auxiliar no escoamento da água pluvial sobre a avenida, serão instaladas grelhas de drenagem ao longo da via, fazendo com que não haja mais pontos de alagamentos na pista, que atualmente acontece devido a obstrução e a insuficiência da galeria de drenagem existente”, detalha a gestão municipal.

O primeiro trecho a ser integrado nas obras, nas Gonçalves Ledô e João Cordeiro, passa atualmente pelo processo de construção da saída do reservatório. Já na Heráclito Graça, estão sendo fixadas estacas de contenção do reservatório de cheias.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Av. Heráclito Graça tem mais um trecho bloqueado para dar continuidade às obras do novo sistema de drenagem. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Lurdirene Lobo, 53, também é gerente de uma oficina, tipo de estabelecimento mais comum nos trechos interditados. O empreendimento, no entanto, se localiza bem no trecho que inicialmente foi contemplado pelas obras. Ela aponta que, além da redução de faturamento, outros problemas foram originados há três meses, desde que as intervenções tiveram início.

“O faturamento caiu, em média, 20%. Nós ainda temos sorte de ter três entradas e, agora, os clientes só entram pela Rua Pero Coelho. Ao nosso lado, a rua Gonçalves Ledo] está fechada há 60 dias. Na frente, [Heráclito Graça] há 30 dias que também fecharam. Também incomoda demais a poeira e barulho, além da claridade e o calor, já que tiraram as árvores”, aponta a gerente.

Segundo Lurdirene, a gestão municipal não teria apresentado qualquer forma de ressarcimento para as empresas que tiveram faturamento prejudicado pelas obras.

Em relação a demanda, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) ressaltou que os espaços de cada lado do canteiro de obras, para que seja possibilitado o acesso aos comércios e as residências, está garantido. “Dessa forma, não há que se falar em ressarcimento por prejuízos”, declarou Samuel Dias.

De acordo com a secretaria de infraestrutura, eventualmente todo o trecho de 450 metros da via vai estar bloqueado de forma simultânea, desde da Barão de Aracati até a Gonçalves Ledo. Portanto, nos próximos meses as obras devem seguir para o trecho que compreende as ruas Idelfonso Albano e Barão de Aracati.

Trecho total das obras da Av. Heráclito Graça, compreendido entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo Crédito: Google/Reprodução



Os serviços devem se estender por 11 meses, até outubro de 2024, prazo final da obra. Conforme declarou o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, outros trechos da avenida devem ser interditados conforme o avanço dos trabalhos. “A obra vai ser feita com bloqueios sucessivos, até que todo o trecho de 450 metros, ao qual se estende o reservatório, seja bloqueado”, declara.

A secretaria, no entanto, informou que deverá liberar os cruzamentos para que as pessoas tenham acesso pelas vias alternativas à avenida.

Mudanças no trânsito

Com a nova fase das obras, a av. Heráclito Graça ficará interditada em ambos os sentidos no trecho compreendido entre as ruas Gonçalves Ledo e Antônio Augusto.

Desvios de trânsito obras na Av. Heráclito Graça Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Rpeordução

O condutor que trafegar no sentido Aldeota/Centro deve entrar à direita na rua Antônio Augusto, à esquerda na rua Fiuza de Pontes, à esquerda na rua Nogueira Acioli e à direita para retornar à av. Heráclito Graça.

Já quem vier pelo sentido Centro/Aldeota deve entrar à esquerda na rua Nogueira Acioli, à esquerda na rua Rocha Lima, à esquerda na rua Antônio Augusto e à direita para retornar à av. Heráclito Graça.

Linhas de Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera o itinerário das linhas:

028 - Antônio Bezerra/Papicu/1

816 - Edson Queiroz/Centro/1

701 - Parque Americano/Centro/1

Ao dirigirem-se no sentido Centro, os ônibus devem acessar a rua Carlos Vasconcelos, rua Fiúza Pontes, rua Nogueira Acioly, retornando para av. Heraclito Graça e seguir o itinerário vigente.

Ao dirigirem-se no sentido Papicu, os ônibus devem acessar a rua Bárbara de Alencar, rua Nogueira Acioly, rua Rocha Lima, rua Carlos Vasconcelos para seguir o itinerário vigente.