Bairro Álvaro Weyne recebe posto móvel para substituir unidade que está obras

O programa Vem Saúde começou as atividades no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 22, com a chegada do Posto Itinerante. A unidade móvel de saúde oferece à comunidade os serviços da Atenção Primária durante o período de reforma do posto de saúde Floresta, funcionando das 7 às 19 horas. Outras duas unidades estão instaladas nos bairros Curió e no Conjunto Ceará e o destino de outras três postos itinerantes será anunciado em breve.

O posto tem capacidade de atender aproximadamente 12 mil pessoas do bairro e seu entorno, com uma estrutura que conta com recepção, sala de espera, quatro consultórios para atendimento médico e de enfermagem com a atuação de duas equipes da Estratégia da Saúde da Família, além do atendimento odontológico garantido com a atuação de duas equipes de saúde bucal. “Eu costumo dizer que é um posto de saúde feito em 30 dias e que diminui, quase que ameniza por completo um transtorno. Imagine se a unidade estivesse sendo toda reformada, e essa população iria para onde? Então foi uma solução que a gestão encontrou para que a população não sofra tanto desgaste para poder se deslocar para locais mais longínquos exatamente colocando essa unidade móvel aqui nesse local", disse.





O secretário de saúde disse ainda que o serviço de telemedicina e Segunda Opinião já estão funcionando e que o serviço diminui a necessidade das pessoas buscarem fila para consulta com especialistas.

A unidade de saúde Floresta conta com o trabalho de sete equipes de Estratégia da Saúde da Família. Destas, três equipes estarão no posto de saúde móvel e as outras quatro atuarão no acolhimento da população nos equipamentos públicos e entidades sociais.

Na ocasião, o prefeito José Sarto aproveitou para dizer que nesta terça-feira, 23, será anunciado um novo concurso público para a saúde em Fortaleza. Com a realização deste concurso, 5.978 serão convocados na chamada geral e que, para a saúde, serão 2.200 convocações.

Melhorias na estrutura mas faltam melhorias nos atendimentos

O posto de saúde Floresta, que está em reforma, atende aproximadamente 46 mil pessoas do bairro e seus entornos , mas faz-se necessário mencionar que ainda existem demandas feitas pela população que precisam ser colocadas em prática.



A moradora Vanusa Corrêa, de 53 anos, agradeceu pelo espaço da unidade móvel, mas diz que é desconfortável o fato das cadeiras de espera ficarem no sol e diz que as escadas de acesso à unidade de saúde não são cômodas para quem, assim como ela, tem problemas para se locomover, além do desconforto por conta do calor.

“Tem pessoas que não têm condições de trazer sua água ou esquece, aí numa quentura dessa, é a minha opinião, sem contar com essas cadeiras aqui (no sol), a gente precisa esperar em pé. Vim aqui para olhar a fila de espera para o otorrino, a triagem intelectual do meu neto que é autista, ele já tem quatro anos, não consegui o acompanhamento, não podemos pagar, é complicado”, contou





Entrega de medicamentos à domicílio

O Vem Saúde também promove a entrega de medicamentos em casa por meio dos Tuk-Tuks dos remédios. A ação tem o objetivo de diminuir os deslocamentos, reduzir a movimentação de pessoas nas unidades de saúde, além de permitir que os familiares e responsáveis passem mais tempo junto aos pacientes de lesão medular.

No momento, os pacientes com lesão que aderiram a distribuição domiciliar já estão recebendo os medicamentos e insumos em casa. De acordo com a Secretaria da Saúde de Fortaleza, 2.130 usuários com lesão modular possuem cadastro e destes, 180 já aderiram e recebem o benefício.

