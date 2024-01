PRF apreende caminhão com mais de 300 kg de skunk na BR-222

Foto: Divulgação/PRF Caminhão foi apreendido nesse domingo, 21, com mais de 300 kg de skunk na BR-020

Um caminhão foi apreendido no domingo passado, 21, com mais 308 kg de skunk na BR-222, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A ação foi realizada durante uma operação de rotina que ocorreu na noite desse domingo e na madrugada dessa segunda-feira, 22, pela Receita Federal, em conjunto com a PRF.

A droga conhecida como "supermaconha" estava acondicionada em 274 tabletes e escondida em compartimentos secretos na cabine do caminhão do tipo cavalo-trator. A PRF informou que o skunk tem um valor de mercado mais elevado em relação à maconha “comum”.

De acordo com informações da PRF, o caminhão saiu da cidade de Belém, no Pará, com destino à capital cearense. O condutor, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O material foi encaminhado às autoridades policiais para uma investigação detalhada sobre as circunstâncias do crime por meio de um inquérito policial.

No dia 6 de janeiro passado, a Receita Federal tinha apreendido 1,1 quilo de skunk, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A droga estava escondida em pacote de carne de charque. A apreensão foi possível em virtude da atuação em campo de dois cães farejadores da Divisão de Repressão da Terceira Região Fiscal da Receita Federal (Direp03).