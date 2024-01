Parque do Cocó: novo foco de fogo é debelado e lixo contribui para riscos

Foto: FCO FONTENELE  ÁREA do Cocó atingida pelo incêndio na semana passada

Foco de reignição do fogo foi identificado e debelado nessa terça-feira, 23, no Parque do Cocó. A Unidade de Conservação (UC) sofreu mais um incêndio de grandes proporções na última semana, que atingiu 10 hectares, o equivalente a 14 campos de futebol como o da Arena Castelão. Uma perícia ainda vai definir as causas do fogo, porém, a presença excessiva de lixo é fato que merece atenção.

"Saco plástico, garrafas plásticas, vidros... numa alta temperatura, pode causar alguma coisa. Também visualizamos casas dentro da área do Parque. Andei por toda a parte que foi queimada e observamos que para onde a gente vai tem lixo", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto.

Animais mortos enterrados dentro do Parque, pescadores que se reúnem para cozinhar o que foi pescado, diferentes acessos ao maior parque natural em área urbana do Norte/Nordeste. As situações, de acordo com o comandante Cláudio, são recorrentes e representam risco. A região do Cocó atingida pelo fogo tem o mesmo tipo de vegetação também atingida por outro incêndio de grandes proporções, em 2021, que chegou a mais de 40 hectares.

Na tarde de ontem, houve um sobrevoo pela área atingida, do qual participou também o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio.

O fogo no Parque do Cocó teve início na quinta-feira, 18, e só foi completamente debelado no sábado, 20, contando com o uso de mais de 300 mil litros de água. Desde então, Bombeiros e brigadistas estão monitorando a área exatamente para se antever a possíveis novos focos. A preocupação é com o fenômeno de "fogo em turfa", que se caracteriza pela combustão devido ao material combustível embaixo do solo.

O local está sendo monitorado desde o sábado, 20, quando as chamas que começaram na quinta-feira, 18, foram completamente apagadas. E a vigilância direta dos Bombeiros se estenderá até, pelo menos, a manhã de hoje, quando uma nova vistoria será feita para identificar se há novos focos de ignição do fogo.

Ontem, mangueiras das viaturas dos Bombeiros estacionada na avenida Sebastião de Abreu foram levadas para alguns pontos do Parque para combater os focos de calor. "É como se fosse uma chuva. Fizemos chover um pouco nesses locais. Amanhã saberemos se podemos desmobilizar a equipe dos Bombeiros", afirmou o comandante. O quantidade de agentes no local passou de 32 para 27, com o reforço de cinco viaturas e um quadriciclo.

O POVO entrou em contato com o gestor do Parque do Cocó, Narciso Mota, na noite de ontem, para saber mais o acesso de pessoas ao parque e ao lixo encontrado no local.





Rede de pesca irregular é retirada do Cocó durante monitoramento

Uma rede de pesca predatória foi retirada do leito do rio Cocó, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 22, durante operação de monitoramento realizada na área. De acordo com o que foi repassado pelo tenente Araújo, veterano de navegação no Cocó, o material foi encontrado durante a ação de monitoramento realizada em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Leia mais Parque do Cocó: "fogo em turfa" causa princípio de novo foco de incêndio Sobre o assunto Parque do Cocó: "fogo em turfa" causa princípio de novo foco de incêndio

“Retiramos 30 estacas que seguravam a rede e foram feitas a partir da supressão de mangue”, disse. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar, além de terem usado mangue novo para fazer as estacas que seguravam o acessório, o equipamento colocado de maneira atravessada no leito do rio tem impacto negativo sobre a biodiversidade do local.

Em 2022, como uma saída para regimentar a pesca no Cocó, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) realizou o cadastro de pescadores e marisqueiras que atuam entre a foz e a barragem. Conforme a pasta, por se tratar de uma Unidade de Conservação (UC) do Estado, as práticas de Caça e Pesca são proibidas no Parque do Cocó.



No regulamento do Parque Estadual do Cocó, o artigo 18 especifica a proibição de ações como a supressão de vegetação e uso do fogo, atividades que possam poluir ou degradar o recurso hídrico, o tráfego de veículos não autorizados, intervenção em área de preservação permanente, pesca e extração de recursos naturais.

O artigo detalha ainda que também não é permitido caçar, alimentar, capturar ou coletar espécimes da fauna – seja nativa ou exótica – assim como a retirada e exploração de quaisquer recursos naturais na unidade de conservação com exceção daquelas que serão usadas para fins de pesquisa científicas ou até mesmo com o intuito de manejo das espécies exóticas, contanto que haja autorização prévia da Sema.

O documento com todos os detalhes está disponível para acesso à população pela internet.