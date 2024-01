Tempo abafado: janeiro apresenta maiores temperaturas máximas no período da tarde em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FALTA de vento à tarde, faz aumentar a sensação de calor em Fortaleza

Com tardes mais quentes, o Ceará tem registrado, nos últimos dias, temperaturas que variam entre 32ºC e 33°C. Em Fortaleza, janeiro climatologicamente é um dos meses que apresenta as maiores temperaturas máximas no período da tarde, de acordo com a normal climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o tempo abafado, no entanto, não tem relação com o prenúncio de chuvas.

O meteorologista da Funceme, Agustinho Brito, destaca que o aumento das temperaturas neste período é normal. “Devido à falta de chuvas e por, geralmente, no período da tarde, o céu estar apresentando poucas ou nenhuma cobertura de nuvens, a radiação solar chega na superfície (solo), favorecendo um maior aquecimento”, explica.

Ele aponta ainda que a sensação de “tempo mais abafado” não tem relação com a chegada da temporada de chuvas, mas, sim, está relacionada a dois fatores, são eles: a umidade presente na atmosfera e a velocidade do vento.

“Geralmente quando estamos em janeiro, período de pré-estação, quando as chuvas começam aumentar, os ventos ficam mais fracos, isso faz com que ajude no aumento da sensação de calor, já que, o vento ajuda a diminuir esta sensação. Além disso, a umidade relativa do ar é maior na região litorânea, isso aumenta a sensação de abafamento”, afirma o especialista.

Segundo dados do Inmet, Fortaleza não foi o único município cearense a registrar altas temperaturas nos últimos dias. Enquanto na última sexta-feira, 19, a Capital apresentou uma temperatura máxima de 34°C, Jaguaribe registrou 40ºC. “Esse fato explica-se devido às poucas chuvas nos últimos dias no Estado, colaborando para um aumento de temperatura”, detalha Agustinho.

Chuvas isoladas foram registradas em 51 dos 158 municípios monitorados pela Funceme, nesta terça-feira, 23. Os destaques foram de Ibiapina, com 48,5 milímetros; Massapê, com 44,8 mm; e Ubajara, com 36,4 mm.

A Funceme aponta que essas chuvas estão associadas à proximidade de um sistema frontal, que se encontra no sul do Nordeste do Brasil (NEB), junto ao estado da Bahia, organizando um corredor de umidade na região central do Nordeste do Brasil. Além da atuação do sistema de brisa, e aos efeitos locais como relevo e temperatura.



Por outro lado, os municípios de Jaguaribe, Penaforte e Jericoacoara apresentaram altas de até 31,2°C. "São normais ocorrerem nesse período esses picos de temperatura. O mês de janeiro climatologicamente é um dos meses que apresenta maiores temperaturas máxima no período da tarde na cidade de Fortaleza, de acordo com a normal climatológica do Inmet, com uma média mensal da Temperatura Máxima a 2 metros igual a 31,2° Celsius", conclui o meteorologista Agustinho.



Previsão do tempo no Ceará



Ainda de acordo com a Funceme, para quarta, 24 e quinta-feira, 25, há uma tendência de diminuição dos acumulados de chuva, contudo, com chuvas passageiras e isoladas ao longo do dia. Os maiores acumulados devem se concentrar entre a noite desta terça-feira e madrugada de quarta-feira, no sul do Sertão Central e Inhamuns.

As temperaturas mínimas deve variar entre 19°C a 24°C na regiões serranas do Maciço de Baturité, na Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Por outro lado, em áreas do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri as temperaturas máximas devem alcançar os 38°C no período da tarde.



Quarta-feira, 24

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no sul do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e no Litoral Norte. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.



Quinta-feira, 25

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no sul do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e no Litoral Norte. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.