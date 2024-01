Secretaria da Educação empossa 635 professores aprovados em concurso do Estado em 2018

Foto: Samuel Setubal SOLENIDADE ocorreu no Theatro José de Alencar

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) empossou nessa quarta-feira, 24, 635 professores. Os novos servidores públicos foram aprovados no concurso realizado em 2018 e aguardavam a convocação há cinco anos. Com a posse do grupo, o Estado termina de chamar os 3.798 classificados no certame.

Os professores serão distribuídos em 435 escolas de 165 municípios cearenses. Os educadores têm especialidade em diferentes áreas e poderão ministrar disciplinas de Arte-Educação, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Libras.

“São cinco anos de angústia. Quando soube da notícia de que seríamos convocados, foi uma sensação de alívio”, diz o professor de sociologia Alexandre Alves, 41. Nos últimos anos, ele trabalhou como professor temporário em uma escola de Caucaia. Agora, foi lotado como efetivo no mesmo local.

“Quem é temporário sabe que todo fim e início de ano é uma angústia, não sabe se vai renovar ou não o contrato. Agora como efetivo você tem essa segurança para trabalhar com mais tranquilidade”, afirma Alexandre.

Wallyson Batista Sampaio, 32, é um dos professores de matemática empossados. Ele conta que trabalhou por meio de contrato temporário na mesma escola em que fez o ensino médio. A luta para conseguir a convocação agora será substituída pelo empenho cotidiano para educar os alunos.

“Quero que eles consigam, como eu consegui, sair de áreas periféricas, da miséria que eu vivia. Através da educação eu consegui mudar minha vida, ajudar minha mãe, comprar minha casa”, relata.

A professora de geografia Rayane Cruz, 27, também fala da diferença que a efetivação fará para a família dela. “Estava aguardando essa estabilidade, porque muda a qualidade de vida, qualidade da profissão, podemos dar uma dedicação maior à escola. Minha família é desfavorecida economicamente, então é uma conquista muito importante. E é um reconhecimento para a categoria e investimento na educação do Estado”, afirma.

Professores já começam a trabalhar na segunda, 29

Segundo a secretária da Educação, Eliana Estrela, os professores devem participar da jornada pedagógica que ocorre nesta semana. Na segunda-feira, 29, os servidores começam a trabalhar no ano letivo de 2024.

Após a convocação de todos os aprovados, o governador Elmano de Freitas afirma que discutirá sobre “em que momento será necessário um novo concurso para a educação do Ceará". “Até o fim do nosso governo, queremos ter 100% das escolas em tempo integral, e é muito importante que isso seja feito com professores concursados”, diz.

Helano Maia, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará (Apeoc), comemora o fim das convocações do concurso de 2018.

“É um momento de alegria, os professores que estão tomando posse vão fortalecer a rede estadual de educação. E nosso papel é cobrar a realização de um novo concurso público, porque há uma demanda, uma carência”, afirma Helano.

Governador anuncia mais 26 escolas em tempo integral

O governador Elmano de Freitas anunciou que, a partir deste ano, mais 26 escolas da rede estadual de ensino vão aderir ao modelo de tempo integral no Ceará. As mudanças entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, 29, com o início do ano letivo. O anúncio ocorreu durante live realizada em suas redes sociais nessa quarta-feira, 24,

Com a nova adesão, o Estado alcança a marca de 75% do total de escolas estaduais em regime de tempo integral. Freitas pontuou que, quando assumiu o governo, o Ceará tinha 60% de suas escolas com o modelo em vigência. “Em 2023, levei isso para 71%. Este ano, 26 escolas vão também passar a ser em tempo integral. Vamos alcançar, em 2024, 75% das escolas em tempo integral. A minha meta é chegar a 100% das escolas em tempo integral”, acrescentou.

Elmano citou ainda que para chegar aos 100%, a obra de 22 escolas de ensino médio estão em andamento e que mais 40 unidades terão a ordem de serviço assinadas em breve. Ele afirmou ainda que a prioridade é construí-las em terrenos bem localizados para facilitar o deslocamento dos alunos.

As escolas de tempo integral oferecem uma carga horária de nove horas-aulas diárias e um currículo de 45 horas semanais, com direito a três refeições diárias.

Na ocasião, o gestor aproveitou para parabenizar os alunos que participaram da edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Ceará teve a maior participação proporcional na avaliação realizada em novembro, com 80% dos alunos das escolas cearenses presentes no Enem.

“Nós temos quase mil jovens com notas acima de 900 da redação, a nota máxima é 1.000. Portanto, nós temos um grande esforço das Seduc, dos nossos professores e professoras e eu quero parabenizar a educação cearense, aos nossos estudantes porque a participação no Enem é muito importante”, afirmou.

Ainda conforme o governador, partir de março, os alunos do ensino médio passarão a receber auxílio financeiro para que eles possam cursar e concluir o ensino médio.