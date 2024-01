Cerimônia oficializa a promoção de 1.535 PMs e bombeiros do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA SOLENIDADE foi realizada no Centro de Eventos do Ceará

Um total de 1.535 praças e oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) e da Polícia Militar (PM-CE) foi promovido nesta quinta-feira, 25, no Centro de Eventos, em Fortaleza. Na ocasião, subiram de patente 1.426 policiais militares e 109 bombeiros.

Além dos militares promovidos e servidores superiores, também foram convidados a presenciar a cerimônia milhares de familiares e amigos dos promovidos. Durante o evento, o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Klênio Sávio Nascimento, ressaltou que o momento era um dos mais importantes na vida de um militar.

“Nós temos como missão, todo dia ao vestirmos a farda da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, honrarmos os juramentos que fizemos. Nós cumprimos nossa missão com muito ardor, mas com muito prazer. Este ato é um dos que reconhecem nosso trabalho, reconhece a entrega da nossa vida para defender os cidadãos”, comentou o comandante.

Além de gestores das forças de segurança, como também o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Cláudio Barreto, ainda compareceram ao evento o governador Elmano de Freitas e o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Samuel Elânio. Na ocasião, Elânio ressaltou que, anualmente, cerca de R$ 15 milhões são investidos na promoção dos profissionais.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25.01.2024: Governador Elmano de Freitas e autoridades participam da Promoção de 1500 Bombeiros e policiais militares. Centro de Eventos Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano de Freitas comentou sobre reconhecer que a Segurança Pública é a área de maior desafio das políticas públicas do Ceará. Ele relembrou que, em fevereiro deste ano, enviará à Assembleia um projeto de lei que propõe alterações na política de Inteligência Policial do Estado.

Em discurso, o governador ainda prestou condolências aos oficiais que vieram a óbito durante serviço. “Esses servidores, policiais militares e bombeiros que nos deixaram por dedicar sua vida pela sociedade cearense, merecem toda a nossa memória”, afirmou e, em seguida, solicitou aos presentes uma salva de palmas como homenagem.

Durante a cerimônia, também ocorreu a solenidade de encerramento do Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar da PM. Ao concluírem o curso, os egressos graduados passam a ser “Aspirantes-a-Oficial”, patente inferior ao posto de 2º Tenente. Ao todo, 31 aspirantes foram promovidos, sendo médicos (3); psicólogos (17); assistentes sociais (4); farmacêuticos (1); e dentistas (6).

Durante janeiro, serão promovidos 2.098 profissionais, sendo 1.968 policiais militares e 130 bombeiros militares. Além da solenidade realizada em Fortaleza, outra já foi realizada no município de Crato, promovendo 288 policiais militares e 13 bombeiros militares. Uma terceira e última solenidade foi realizada em Sobral na noite dessa quinta, 25, quando foram promovidos 254 da PM-CE e quatro do CBM-CE





Corpo de Bombeiros tem 1ª coronel

A cerimônia marcou a promoção da primeira mulher a se tornar coronel na história do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Natural de Fortaleza, Diana Maria Veras conquista a patente prestes a completar 30 anos de serviço na Polícia Militar, quando ingressou na corporação em 1994.

Aos 52 anos, a coronel já ingressou no Corpo de Bombeiros graduada no curso de Educação Física. Posteriormente, já em serviço, obteve pós-graduação em Segurança Pública e Psicologia da Emergência, chegando também a atuar na docência. Atualmente, Diana Veras exerce a função como chefe do setor de Saúde na corporação.

Além da família e de sua fé, a nova coronel atribui sua conquista ao apoio de diversos colegas ao longo de sua trajetória, em especial outras mulheres da corporação. "Eu dedico essa promoção a todas as mulheres da Academia, que eu considero até como mães. Que essa promoção faça com que outras sejam incentivadas a investir e ter progresso na nossa vida [de militar]. Que nós mulheres ocupemos cada vez mais espaços na sociedade", declarou Diana

A promoção em massa de praças e oficiais no Ceará ocorre anualmente, a partir da Lei de Promoção. Sancionada em 2015 pelo então governador Camilo Santana, a legislação garante a valorização contínua e automática dos profissionais sob critérios de pontuação e tempo de serviço. Segundo o Governo do Estado, desde então ocorreram mais de 30 mil promoções.