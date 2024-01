Com distribuição de mudas, Ano Novo das árvores judaico reforça preservação ambiental

Foto: Samuel Setubal PARTICIPANTES do Tu Bishvat em Fortaleza receberam orientações sobre plantio de mudas e percorreram trilha no parque

Celebrado nesta quinta-feira, 25, o Ano Novo das Árvores judaico, o Tu Bishvat, reforçou a ideia de preservação ambiental durante comemoração da data no Parque Adahil Barreto, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. No local, cerca de 50 mudas de árvores nativas, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), foram distribuídas a representantes da religião.

O período é comemorado dentro do calendário judaico em janeiro, onde a religião acredita que tudo que nasce no ano anterior é considerado daquele período, como frutas e frutos, e a partir de janeiro é o começo de um novo ano para as espécies. O período também reforça a proteção ao meio ambiente.

De acordo com o presidente da sinagoga israelita Beit El, Ribamar Almeida, o dia conecta a fé e os cuidados com as áreas verdes, levando em consideração que o ser humano é comparado a uma árvore. “A árvore é dividida em partes: raiz, tronco, caule e frutos, assim como o homem, que é a fé, raízes ocultas, o tronco, que são suas ações, e os frutos, que são os seus legados”, explica.

Durante o evento no Parque Adahil Barreto, foi realizada uma palestra sobre educação ambiental, orientações sobre cuidados no plantio das mudas das árvores nativas, crenças iraelenses sobre a data e, ao final, foi percorrida uma trilha no parque com a identificação das árvores que geraram as mudas distribuídas.

Segundo o biólogo da Célula de Políticas de Flora da Sema, Christopher Morais, as mudas distribuídas levaram em consideração a facilidade para o plantio e adaptação com o clima da região. “Foram ipês-amarelos, ipês-roxos, catingueiras, algumas frutíferas, como cajá e jenipapo, que são nativas da região e buscam a valorização das espécies nativas do Estado”, explica.

O desenvolvedor de jogos Diego Távora, 34, diz que a data reflete no conceito de preservação do meio ambiente como uma forma de repassar os cuidados para gerações futuras.

“O que sustenta nossas vidas é a fauna [...] Se a gente começar ensinando uma criança, ela vai saber qual a importância do cuidado com as áreas verdes”, comenta.

A costureira Meirilane Cordeiro, 41, destaca que a data reforça o contato maior com a natureza, o que é destacado dentro da religião judaica. “A gente precisa dar uma atenção maior à preservação ambiental, os cuidados com as árvores e tudo isso faz menção a esse dia, sobre o plantar, o cuidar e o preservar”, destacou.

Celebração no Ceará acontece em março

No Ceará, o Ano Novo das Árvores ou “Festa Anual das Árvores” ocorre na última semana do mês de março. A celebração é instituída no decreto federal nº 55.795/1965.

Outros 11 estados também celebram o dia no período. São eles: Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Conforme Genário Azevedo, educador ambiental da Sema, a comemoração ocorre neste período pela proximidade com a quadra chuvosa, que começa em fevereiro e vai até maio.

“É o período chuvoso, que é próprio para que as pessoas possam plantar suas mudas, suas sementes e você ter condições para que a árvores possam se desenvolver e enfrentar o período longo (seguinte) de falta de chuvas”, explica.

O educador ambiental diz que há uma parceria com os municípios cearenses, onde são realizadas ações de educação ambiental em todo o Estado para conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das árvores para o equilíbrio da vida no planeta.