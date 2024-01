Departamento de Homicídios prendeu 390 suspeitos de assassinatos em 2023

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA do DHPP, no bairro José Bonifácio

Em 2023, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil prendeu 390 suspeitos de envolvimento com crimes contra a vida. Ao todo, o DHPP prendeu ou apreendeu 756 pessoas por variados crimes. Trata-se de um aumento de 23% em relação às capturas registradas em 2022, quando 613 pessoas foram presas ou apreendidas.

Os números foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nessa quarta-feira, 24. De acordo com o diretor do DHPP, o delegado Ricardo Pinheiro, a especializada passou a ter como foco a prisão de pessoas suspeitas de participação em crimes de homicídio, sobretudo, os mandantes das ações.



“Estamos sempre intensificando as operações e os cumprimentos de mandados judiciais de prisão e busca e apreensão, e isso resultou no aumento das prisões, refletindo na redução de crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs)”, afirmou, conforme divulgado pela assessoria de comunicação da SSPDS. Os CVLIs incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.



O DHPP atua em crimes ocorridos em Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba. Após fazer o local de crime, o departamento transfere a investigação para as delegacias da área, exceto em casos de interesse da atuação da especializada, conforme consta na portaria que determinou o fluxo de investigações de homicídios, publicada no Diário Oficial do Estado em 2021.



Entre os casos que ensejam a atuação da DHPP estão assassinatos de agentes de segurança, chacinas, indícios de que a morte ocorreu por motivação racial, ódio ou intolerância, indício de atuação de grupos de extermínio ou casos de grande repercussão social.



Em 2023, 2.970 assassinatos foram registrados no Estado, mesmo número que o computado em 2022. Nos municípios que compõem a RMF, entretanto, houve aumento de 12,9% — em 2023, foram 878 CVLIs, enquanto, em 2022, haviam sido 778. Fortaleza, porém, registrou queda: em 2022, foram 850 homicídios e, em 2023, foram 738 casos de homicídios — redução de 13,2%. Neste ano, como O POVO mostrou na edição de ontem, 183 assassinatos foram registrados no Estado nos 20 primeiros dias do ano.

Nessa quinta-feira, a SSPDS divulgou a prisão de um homem suspeito de matar o professor de jiu-jitsu Luan Mateus Braga Rocha em Caucaia no último dia 4 de janeiro. Anderson Soares da Silva Lima, de 20 anos, foi preso por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) na tarde de quarta-feira, 24. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.



A SSPDS já havia divulgado que, em 2023, ao todo, 34.468 pessoas foram presas ou apreendidas no Estado. Além disso, como O POVO mostrou na edição do último dia 15, foram presas ou apreendidas 992 pessoas por crimes ou atos infracionais previstos na Lei de Organizações Criminosas. Somente a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) 242 suspeitos de integrar grupos criminosos, sendo que 32 deles foram descritos como tendo papel de liderança.