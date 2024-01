Ministério da Saúde divulga 16 estados que receberão vacina contra a dengue; Ceará está fora da lista

Foto: Julia Prado/ Ministério da Saúde O Ministério da Saúde divulgou a a lista de municípios por estado nesta quinta-feira, 25

O Ministério da Saúde divulgou nessa quinta-feira, 25, a lista dos municípios que vão receber as doses do imunizante contra a dengue. Dos 26 estados, 16 e o Distrito Federal serão contemplados com as doses neste primeiro momento, seguindo as recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Ceará não está na lista.

As vacinas serão destinadas às regiões de saúde com municípios de grande porte que apresentaram alta transmissão da doença registradas nos últimos dez anos e com população igual ou superior a 100 mil habitantes, considerando também altas taxas nos últimos meses.

Nestes quesitos, os estados do Acre, Amazonas, Bahia, o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins possuem municípios que se enquadram nas exigências para a adesão na campanha que se inicia nos primeiros meses de 2024.

A lista de municípios que receberão a vacina pode ser conferida no site do Ministério da Saúde.

Imunização contra dengue: saiba como será o esquema

O esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. Recebem o imunizante, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que é a faixa etária que concentra a maior taxa de hospitalização por dengue com 16,4 mil casos registrados de janeiro de 2019 a novembro de 2023, ficando atrás apenas das pessoas idosas - grupo este que não teve a imunização autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A primeira remessa com aproximadamente 757 mil doses do imunizante chegou ao Brasil no último sábado, 20. O lote compõe um total de 1,32 milhão de doses fornecida pela farmacêutica japonesa Takeda. A segunda remessa, com mais de 500 mil doses deve chegar ao País em fevereiro.

O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal, incorporou o imunizante contra a dengue em dezembro de 2023. A inclusão teve passou por análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec/SUS).