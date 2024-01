Banco de leite materno do Hospital César Cals amplia atendimento

Foto: FÁBIO LIMA ELENI de Paula com a filha recém-nascida: "Hoje eu aprendi muito mais"

O banco de leite materno do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, ampliou o atendimento às mães no setor ambulatorial da unidade. Uma nova sala de acolhimento passa a funcionar das 7 às 12 horas para atender, prioritariamente, o público que faz acompanhamento no hospital. A ideia do serviço é reforçar orientações sobre aleitamento materno, além de captar novas doadoras.

O espaço funciona no anexo da unidade para facilitar o contato com as mães que vão ao local para as consultas de retorno dos bebês. A técnica de enfermagem Elizabeth Pimentel explica que, durante as consultas no setor ambulatorial, as mães com dificuldade na amamentação são orientadas a irem ao novo espaço.

“A gente vai orientar como está a pega do bebê, a produção do leite materno, se está de acordo com a idade do bebê; se ela tem alguma dúvida na amamentação. Geralmente, elas perguntam muito sobre alimentação, o que podem fazer nesse período. É um apoio a mais que elas vão receber como promoção do aleitamento materno”, diz Pimentel.

Segundo a médica pediatra do HGCC Lívia Medina, as mães são encaminhadas ao ambulatório para atendimento de retorno após nascimento dos bebês. "São pacientes, ou seja, recém-nascidos do Hospital Geral César Cals que recebem alta lá e marcaram consultas para o ambulatório. Nesse começo, é super importante a ajuda do banco de leite nas dificuldades da amamentação", explica.

A vendedora Eleni de Paula, 35, moradora do bairro Canindezinho, em Fortaleza, esteve na unidade para uma consulta de retorno e destacou que estava com problemas na amamentação da filha recém-nascida, Elena. “Fui orientada [sobre] como ordenhar, como colocar a pega da mama e colocar o leite no potinho. Hoje eu aprendi um pouco mais.”

Conforme a médica coordenadora do Banco de Leite do HGCC, Rejane Santana, o novo espaço tem o objetivo de ir até a mãe, diferente do Banco de Leite existente na unidade, onde o público vai até o local.

“É um serviço extra para essa mãe cujo bebê nasceu no César Cals prematuro ou [com] baixo peso. Ela vai realizar o acompanhamento durante um ano, vai receber orientações de amamentação após encaminhamento”, explica.

Hospital César Cals está com estoque de leite materno baixo

Além de auxiliar nas orientações, o serviço também pretende reforçar, com captação de novas doadoras, o estoque de leite materno, atualmente baixo na unidade.

A coordenadora do Banco de Leite do HGCC, Rejane Santana, diz que esse cenário é comum entre os meses de dezembro e fevereiro porque é um período festivo em que muitas doadoras viajam.

O quadro, segundo Rejane, melhora a partir de março. Em 2023, foram registradas 633 doadoras de leite materno no HGCC, e 1.811 bebês, que não puderam ser amamentados pela própria mãe, receberam o material. Neste ano, o Banco de Leite da unidade de saúde registrou 43 doadoras.

A coordenadora reforça que a doação aumenta as chances de recuperação dos bebês internados na UTI Neonatal do hospital e que qualquer mãe pode ser doadora.

“Qualquer mãe em qualquer período da amamentação, mesmo sem quantidade de leite, é o suficiente. A gente só precisa saber se ela está amamentando”, informa.

A técnica em enfermagem Elizabeth Pimentel explica que durante a assistência na nova sala de acolhimento a equipe verificará se a mãe está com excedente de leite. “Vai beneficiar a mãe e os bebês da UTI”, pontua.

Serviço

Sala de Atendimento às Mães do Banco de Leite Humano

Setor ambulatorial do HGCC

Onde: Avenida Imperador, 372, Centro - Fortaleza

Horário: Segunda e sexta-feira, das 7 às 12 horas

Locais de coleta de doações de leite materno em Fortaleza

Maternidade Escola Assis Chateaubriand

O banco de leite da Maternidade Escola Assis Chateubriand fica localizado na rua Papi Júnior, no bairro Rodolfo Teófilo.

O local tem atendimento por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 19 horas. Além de receber doações, o banco tem profissionais para ajudar mulheres com dificuldades na amamentação.

Para mais informações: 0800 286 5678 ou 85 3101 7821.

Hospital Geral Dr. César Cals

O atendimento é realizado 24 horas, de forma presencial na avenida Imperador, 545 - Centro, ou por telefone: 0800 286 5678 ou (85) 8819 9912 (WhatsApp).

As coletas externas são feitas por meio de rotas pela Regional de Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Nas sextas-feiras, há itinerário para o município de Caucaia.

O BLH do HGCC recebe, ainda, doação de frascos de vidro com tampa plástica, ideais para o armazenamento do líquido doado. O hospital pasteuriza leite de dez postos de coleta – da Capital e do Interior.

Hospital Geral de Fortaleza

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) recebe doações de leite materno e frascos de vidro na própria unidade, na rua Riachuelo, 900, bairro Papicu, e também coleta em domicílio, conforme rota pré-estabelecida.

O contato pode ser feito pelo telefone (85) 3101 3335. O BLH do HGF também possui ambulatório de porta aberta para auxiliar qualquer mãe com dificuldade de amamentar, inclusive as que não são pacientes do hospital. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Hospital Infantil Albert Sabin

O Banco de Leite Humano do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), implantado em setembro de 2004, faz parte da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e é o banco de leite da rede no Ceará com o maior número de postos de coleta vinculados, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Ao todo, 15 equipamentos estão distribuídos em Fortaleza e no Interior. As mães que necessitam de orientações sobre amamentação ou aquelas que querem doar leite humano podem procurar, de domingo a domingo, o BLH do Hias.

Onde: rua Tertuliano Sales, 595B, no bairro Vila União

Contatos: 0800 280 4169 / (85) 3101 4189 (pela manhã) / (85) 3101 4296 (à tarde).

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara

O Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) recebe leite humano de doadoras externas e de colaboradoras da unidade que estão amamentando.

Onde: rua Dr. Pergentino Maia, 1559 - Messejana,

Contatos: (85) 3216 8325. O atendimento é diário, das 7 às 19 horas (inclusive em fins de semana e feriados).

Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar

O atendimento do posto de coleta do hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua Princesa Isabel, 1526, no Centro de Fortaleza.

Em caso de dúvidas, pacientes e voluntárias devem buscar os profissionais do HMJMA, que ensinam a forma correta de realizar a ordenha e o armazenamento do líquido, a higienização e os cuidados com ferimentos, bem como agendar a coleta externa – se for o caso.

Antes de receberem alta, as pacientes recebem kits com vidros, luvas e álcool para armazenamento do leite, caso desejem realizar a doação do alimento posteriormente. Para mais informações: (85) 3101 7713.

Postos de coleta de leite humano vinculados ao Hias

UAPS Roberto da Silva Bruno

Av. Borges de Melo, 990, Fátima - Fortaleza

(85) 3227 9177

UAPS Luis Franklin Pereira

R. Alexandre Vieira, s/n, Coaçu - Fortaleza

(85) 3433 5969

UAPS Dom Aloísio Lorscheider

R. Betel, 1895, Itaperi, Fortaleza

(85) 3131 1945

UAPS Virgílio Távora

Rua Cinco, 2, Cristo Redentor - Fortaleza

(85) 3286 2219

UAPS Gothardo Peixoto Figueiredo Lima

Rua Irmã Bazet, 153, Damas - Fortaleza

(85) 3433 5084

UAPS Meton de Alencar

Rua Padre Perdigão Sampaio, 820, Antônio Bezerra - Fortaleza

(85) 3488 3271

UAPS Jurandir Picanço

Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal - Fortaleza

(85) 3452 2480

UAPS Francisco Monteiro

Av. Dos Eucaliptos, s/n, Dendê - Fortaleza

(85) 98742 6473

UAPS Licínio Nunes de Miranda

Rua VI, 212-222, Quintino Cunha - Fortaleza

(85) 3237 8574

UAPS Oliveira Pombo

Travessa Rio Grande do Sul, s/n, Panamericano - Fortaleza

(85) 3482 2856

UAPS Otoni Cardoso do Vale

Rua José Teixeira Costa, 643, Paupina - Fortaleza

(85) 3274 8591

Posto de Coleta do Hospital Venâncio Raimundo de Souza

Rua Maria Luiza Noronha, 45, Zumbi - Horizonte

(85) 3336 1544

Posto de Coleta do Hospital Santa Luíza de Marilac

Rua José Rangel Zaranza, 1026, Centro - Aracati

(88) 3421 1007

Posto de Coleta do Hospital Municipal Dr. Amadeu Sá

Rua Carmelita Rebouças, 508, Tamatanduba - Eusébio

(85) 3260 1327

Posto de Coleta da faculdade Unifametro

Rua Liberato Barroso, 1503 - Centro - Fortaleza/CE

(85) 3206 6433