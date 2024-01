Secretaria da Diversidade faz homenagens para lembrar dia da visibilidade trans

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-01-2024: Dia da Visibilidade Trans e Canal de Denúncias 155 Ampliado para Combater Discriminação por Orientação Sexual e Identidade de Gênero no Auditório do Palácio da Abolição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado no dia 29 de janeiro desde 2004, para comemorar a existência e a resistência da comunidade trans e travesti dentro do movimento LGBTQIAPN+ no Brasil. Em alusão a este dia, a Secretaria da Diversidade do Ceará (SeDiv) realizou um evento público para homenagear os servidores públicos trans das secretarias estaduais e de entidades civis que lutam de forma incansável pela garantia dos direitos da comunidade trans no Ceará.

Na ocasião, também foi assinada uma cooperação técnica entre a SeDiv e a Controladoria Geral do Estado (CGE) para implementar a fiscalização e lisura nas ações de promoção da diversidade e na luta contra a intolerância e discriminação. O documento foi assinado pela Secretária da Diversidade, Mitchelle Meira e pelo secretário geral da CGE, Aloísio Carvalho.

A titular da pasta pontuou que no Ceará os movimentos sociais são muito atuantes e a existência de uma secretaria fortalece a luta contra a LGBTfobia, a discriminação e o preconceito e que é necessário promover eventos e implementar políticas públicas em parceria com o movimento social. “A gente precisa criar mecanismos contra o preconceito e a discriminação institucional, afinal de contas, os servidores precisam servir a todos os cearenses e para isso, precisamos fazer ações afirmativas para que as pessoas saibam que LGBTfobia é crime, que transfobia é crime e dar visibilidade às pessoas que estão na batalha por igualdade”, disse Mitchelle.

No evento, nomes como o da diretora do Instituto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) Luma Rodrigues, da professora Êmy Virgínia Costa, da artista Jô Costa, da secretária adjunta de educação de São Luís do Curu, Lua Teles, o orientador de Célula da Secretaria de Cultura do Estado, Enzo Gomes, a jornalista Lena Oxa e a secretária geral da Trans Brasil, Dediane Souza foram homenageados no evento.

A coordenadora do Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues Samila Aires, que também foi homenageada, disse que ter o reconhecimento do governo e ver pessoas trans dentro do espaço de decisão do Estado é um momento de muita visibilidade. “É uma honra muito grande adentrar esse espaço e ter reconhecimento do trabalho que a gente faz dessa luta que a gente trava diariamente aqui no Ceará”, relatou.

Samila reforçou que são necessárias políticas públicas que garantam que pessoas trans possam ocupar cargos de poder em pé de igualdade. “Nós aqui no Ceará realizamos ações para minimizar os impactos e proteger as pessoas trans e por isso se faz necessária a criação de centros de referência que atendam pessoas da comunidade LGBT”, complementa.

Já a secretária adjunta de educação de São Luís do Curu, Lua Teles Pacheco, declara que para pessoas trans não é fácil chegar em espaços de poder, mas a representatividade é necessária e que a educação é um caminho para combater e desconstruir um pensamento de intolerância que foi firmado ao longo do tempo.

“A gente sabe que embora existam avanços, o nosso país ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Não adianta apenas discutir se não há efetivação. O que falta é o Estado Brasileiro de fato efetivar essas políticas públicas que nós discutimos e que nós criamos”, pontuou.

Ainda na cerimônia, foi atualizado o serviço da Ouvidoria pelo número 155, que agora também recebe denúncias de preconceito e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.