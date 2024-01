Aos 10 anos, cearense é aprovado em segundo vestibular, para Física

Foto: Reprodução / Instagram Conhecido como JP das Galáxias nas redes sociais, João Pedro participou em 2023 do "Domingão do Huck

O cearense João Pedro Araújo, 10, foi aprovado para o curso de Física na edição 2024.1 do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Conhecido como "JP das galáxias" nas redes sociais, o garoto já havia sido aprovado em outra universidade no ano passado.

Natural de Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), João Pedro já havia prestado vestibular para Administração na Universidade de Fortalezas (Unifor) em meados do ano passado.

Em entrevista ao portal G1, João Pedro se disse feliz com a conquista e afirmou que a nova aprovação, agora em uma instituição de ensino pública, serviu para comprovar sua capacidade.

"Fiquei muito feliz com a aprovação, pois quando passei a primeira vez muitas pessoas desvalorizaram minha conquista e falavam que só teria valor se eu passasse em uma universidade pública. Eu sabia que era uma questão de tempo", afirmou.

A mãe de João Pedro, Sarah Umbelina, contou que o filho havia pensado em cursar o primeiro semestre da graduação em Física, "mas eu expliquei que ainda não era hora, e que ele poderia perder o foco nos próximos objetivos".

Rotina de estudos

Em julho do ano passado, quando havia sido aprovado para a graduação em Administração, João Pedro havia contado ao O POVO como estava organizada sua rotina de estudos.

À época, estudante do 6º ano do ensino fundamental no colégio Farias Brito, em Fortaleza, João Pedro ainda frequentava as aulas preparatórias para os vestibulares mais disputados do Brasil, como o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

A dedicação aos estudos é tamanha que o garoto tornou-se conhecido nas redes sociais por produzir conteúdo voltado para matérias complexas, como Cálculo I e II, disciplinas estudadas apenas na universidade.

Ele também é membro da Sociedade Internacional de Alto QI (Mensa), que, segundo descrição da associação, "reúne pessoas e profissionais de altas capacidades intelectuais no País".

Domingão do Huck

Também em julho de 2023, João Pedro foi convidado para representar o Ceará no quadro "Pequenos gênios", do "Domingão do Huck", programa da TV Globo apresentado por Luciano Huck.

O garoto integrou uma equipe de três jovens jovens que enfrentou outro grupo de crianças em um desafio com questões de matemática, memorização e soletração. A equipe adversária acabou saindo vitoriosa.

"Foi uma experiência muito boa, onde pude conhecer outras crianças parecidas comigo. O que mais gostei de tudo foi os amigos que fiz e a possibilidade de mostrar as altas habilidades de superdotação em rede nacional", afirmou em entrevista ao O POVO.

João Pedro ainda elogiou a capacidade dos seus adversários: "Foi muito difícil, todas as crianças são excelentes e com um nível muito alto. Às vezes, o que faz a diferença é uma estratégia mais eficaz, um melhor controle emocional".

Gênio precoce

Segundo a mãe de João Pedro, o garoto começou a apresentar habilidades especiais ainda bebê. Com um ano de nascido, ele já dominava as telas dos dispositivos eletrônicos. "Eu percebi que o desenvolvimento dele era atípico", afirmou.

"Próximo a um ano eu vi uma habilidade muito grande nele na questão de mexer com eletrônicos. Ele já mexia em tudo, procurava no YouTube. Aos dois anos, percebi que ele já lia tudo e escrevia tudo e daí pra frente foi só decolando", contou Umbelina em entrevista ao O POVO.