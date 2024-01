Dez dias após incêndio no Cocó, trilhas do Parque seguem fechadas

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 28-01-2024: Parque do Cocó permanece com suas trilhas fechadas ao público, devido aos focos de incêndio. A localidade apresenta acúmulo de resíduos, dentro das trilhas, porém no espaço externo, tais materiais não se encontram em grande quantidade. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Frequentadores que resolveram aproveitar a manhã deste domingo, 28, para caminhar nas trilhas do Parque do Cocó, em Fortaleza, se depararam com os portões fechados. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o uso da área segue suspenso em razão do incêndio que atingiu o local e deve ser liberado somente após a conclusão dos trabalhos investigativos sobre o ocorrido.



O equipamento permanece aberto ao público que pretende utilizar o espaço para atividades de lazer em geral, como os tradicionais piqueniques e passeios com cachorros.

No entanto, quem desejou aproveitar o clima instável que amanheceu neste domingo na Cidade, dividido entre calor e o frescor de uma rápida chuva, para dar uma caminhada nas trilhas acabou se frustrando. O POVO constatou que muitas pessoas foram surpreendidas pelos portões fechados.

FORTALEZA, CEARÁ, 28-01-2024: Parque do Cocó permanece com suas trilhas fechadas ao público, devido aos focos de incêndio. A localidade apresenta acúmulo de resíduos, dentro das trilhas, porém no espaço externo, tais materiais não se encontram em grande quantidade. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Frequentadores se aproximavam das grades, trancadas por um cadeado, buscando encontrar avisos sobre o fechamento e saber a previsão de reabertura — mas não havia nada do tipo. Apesar disso, muitos assimilavam que a suspensão do uso ainda estava ligado ao incêndio que atingiu o local no dia 18 último.

É o caso de Lionete Ferreira, 56, que mora em São Paulo, mas está na Capital para visitar a família. Ela havia se informado sobre o fogo que consumiu o parque, mas diz ter lido informações de que as atividades nas trilhas voltariam hoje e resolveu começar o dia com uma caminhada no espaço.

"A pessoa não sabe o porquê (ainda) está fechado (...). Além do respeito, falta informação", aponta a administradora. Já Larissa Pinheiro, 27, conta que ela e o esposo, usuários frequentes do parque, não foram às trilhas no último fim de semana por saber que elas estariam fechadas em razão do incêndio.

No entanto, hoje eles foram ao local achando que elas iriam reabrir: "Por conta do incêndio, achamos que estaria fechada (no último fim de semana). Mas hoje a gente não sabe o motivo", destaca.

Trilhas seguem fechadas em razão do incêndio

As trilhas do parque, com entradas na altura da avenida Padre Antônio Tomás e na Sebastião Abreu, seguem fechadas em razão de um incêndio que atingiu a região no dia 18 deste mês. Na ocasião, o fogo só foi debelado completamente dois dias depois e a fumaça chegou a atingir diversos pontos da Capital.

Procurada pelo O POVO, a Sema informou que fechar as trilhas foi uma medida adotada visando garantir a segurança do visitante. Isso porque o incêndio destruiu o habitat de "animais que viviam na área incendiada", e com isso eles podem acabar buscando as áreas de trilhas.

Ainda segundo secretaria, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) e de brigadistas da pasta "ainda estão atuando em pequenos focos, para evitar reignição", e equipes da Perícia Forense e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) também realizam avaliações na área.

"No momento, a orientação é que para a segurança e integridade dos usuários da Unidade de Conservação (UC), o uso das trilhas do Parque Estadual do Cocó ainda se mantenham com acesso fechado, assim como o serviço de navegação, suspenso. A UC deverá voltar a normalidade, após a conclusão dos trabalhos e avaliação da perícia que no momento coleta evidências e analise dos dados referentes ao incêndio", destaca pasta em nota.

Sobre a informação para os frequentadores, a assessoria da Sema frisou que, "desde o início do incêndio", o fechamento das trilhas tem sido divulgado por meio de canais da imprensa e nas redes sociais, e que "há sempre funcionários e educadores ambientais no parque para informar".