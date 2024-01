Dengue: Ceará tem redução de casos e alerta para novos sorotipos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CE, BRASIL,16.02.2023: Mutirão de combate ao mosquito Aedes Aegypti no bairro Henrique Jorge.

Em 2023, os casos de dengue no Ceará tiveram redução de 63,2%, quando comparados aos de 2022. Foram 14.151 casos confirmados da doença, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). No ano anterior, o número chegou a 38.487. Em Fortaleza, a quantidade de registros também diminuiu em 70%. Por causa da situação mais otimista, o Ceará ficou fora da primeira remessa do SUS de vacinas contra a dengue, porém, já há o alerta para novas variantes que não circulam no Estado pelo menos desde 2015.

"A situação mais grave do Brasil é o retorno dos sorotipos 3 e 4, para os quais a população está totalmente suscetível, por que foram poucos os casos. Do tipo 4, a última epidemia em Fortaleza foi em 2012 e mesmo assim foram poucos casos. O tipo 1 já vem desde 1982 e o tipo 2 desde 1994", avaliou o coordenador de Vigilância Sanitária de Fortaleza, Nélio Moraes. Ele destaca que a redução registrada em 2023 não pode ser explicada por um único fator. Aspectos como calor, chuva e umidade, bem como a exposição prolongada da população aos sorotipos 1 e 2 da dengue, adquirindo imunidade, podem influenciar.

Na Capital, 48 bairros já estão sendo trabalhados de forma mais intensa no combate ao mosquito e a parceria com a rede de Educação e outras pastas do Município tem facilitado a conscientização. "Gostaríamos de ter recebido a vacina. Poderíamos fazer intervenções científicas em bairros como o Jangurussu", destaca.

A primeira remessa terá 5,2 milhões de doses da vacina, o que deverá imunizar 3,2 milhões de pessoas, já que precisa de duas doses. Para 2025, de acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é de que sejam adquiridas mais 9 milhões de doses. Neste ano, 521 cidades receberão imunizantes, principalmente no Sul e Sudeste. "Há um avanço territorial do vetor Aedes aegypti agora no Brasil. Santa Catarina não tinha nem mosquito para transmitir a doença, houve um avanço territorial imenso. Brasília passou a ser foco permanente, com tendas de atendimento (a pessoas doentes)...", analisou Nélio.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Estado, Ana Cabral, destaca a preocupação com os novos sorotipos da dengue, que há anos não circulam no Estado. Como o tipo 3, que foi identificado em Pernambuco, estado que registrou aumento de 289% nos casos de dengue em 2023, de acordo com informações do Ministério da Saúde. "Sempre que há (a circulação) de um novo sorotipo é uma preocupação de que haja aumento de casos. Acredito que a gente fortalecendo o sistema de saúde consegue dar suporte diante dessa reintrodução de sorotipos", analisa.

O cenário de redução dos casos de dengue dialoga com a queda dos casos de arboviroses em geral. Porém, alerta ainda mais para a necessidade de medidas de controle do vetor Aedes. "O ambiente, o clima, estão propícios para a reprodução (do mosquito). O que exige, conforme Ana, controle ainda maior por parte das pessoas e das entidades de monitoramento.

Sobre a vacina que ainda não chegará ao Estado, a coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Ceará destacou que o Ministério da saúde priorizou estados com maior número de casos em relação à população. Foram selecionados grupos prioritários, incluindo adolescentes de 10 a 14 anos, que concentrou maior número de hospitalizações por dengue entre 2019 e 2023, de acordo com o MS.

QUADRINHO OU INFOGRÁFICO

CASOS NO CEARÁ

2012 - 51.858

2013 - 25.863

2014 - 18.229

2015 - 57.091

2016 - 40.260

2017 - 25.012

2018 - 3.698

2019 - 14.758

2020 - 20.653

2021 - 32.207

2022 - 39.947

2023 - 14.151

MORTES POR DENGUE EM FORTALEZA 2023

8

Fortaleza

10 a 18 anos - bairro Canindezinho

19 a 59 anos - bairro Parque São José

Jaguaribe (2)

Brejo Santo (1)

Caucaia (1)

Limoeiro do Norte (1)

Pacatuba (1)

MUNICÍPIOS COM MAIORES INCIDÊNCIAS CUMULADO DE CASOS

Brejo Santo

Groaíras

Jaguaribe

Jaguaretama

Porteiras

Tabuleiro do Norte

2012 - 39

2013 - 70

2014 - 50

2015 - 67

2016 - 36

2017 - 26

2018 - 11

2019 - 13

2020 - 12

2021 - 21

2022 - 21





Vacina não exime controle de focos, diz infectologista

Apesar da vacina contra a dengue não ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará, a rede privada já disponibiliza o imunizante. O valor pode chegar a R$ 490 por dose. A vacina necessita da administração de duas doses, a segunda três meses após a primeira.

Segundo Robério Leite, infectologista e representante regional da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBIm) no Ceará, há benefícios na imunização individual. "Quem tiver condições, se vacine. Você vai ter uma proteção individual contra hospitalização e desfecho de óbito", afirma.

No entanto, Robério relembra que a vacina "não nos exime do controle dos focos", até porque a maior parte da população não tem acesso à vacina ainda e o mosquito transmite também chikungunya e zika. Para essas doenças, ainda não há imunizante.

"A vacina está aí como uma aliada, mas o principal é a prevenção", diz Ana Cabral. "As ações de controle não vão parar por conta da vacina, essas atividades existirão sempre", afirma Nélio.

A distribuição da vacina contra a dengue para os 521 municípios brasileiros selecionados pode começar na segunda semana de fevereiro, segundo o Ministério da Saúde.