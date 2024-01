Escola no Bom Jardim ganhará novo prédio para ampliar matrículas de alunos

Foto: FÁBIO LIMA VICE-GOVERNADORA Jade Romero assina ordem de serviço

A Escola de Ensino Médio Paulo Elpídio, localizada no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, deverá funcionar em um novo espaço a partir de março de 2025. A ordem de serviço para a construção do prédio foi assinada nesta terça-feira, 30, pela vice-governadora Jade Romero. Com orçamento de R$ 8,5 milhões, a obra tem prazo de duração estipulado em 12 meses. Após ficar pronta, a nova unidade de ensino vai mais que dobrar a capacidade de matrículas.

A instituição de ensino funciona atualmente em um prédio alugado pelo Governo do Estado. De acordo com Jorge Costa, diretor da escola, o local atende 240 alunos por turno. “Esse prédio novo já é esperado há mais de 20 anos. A comunidade tem aquela ansiedade de realmente ocupar o prédio e vir fazer uma educação de qualidade aqui”, afirma o gestor.

As novas instalações terão área de 3.906,08 metros quadrados, com três pavimentos, 12 salas de aula, biblioteca, laboratórios, quadra poliesportiva, refeitório e auditório. Ao todo, a escola terá capacidade de atender 540 alunos por turno, chegando a quase mil jovens.

Eliana Estrela, secretária da Educação, reconhece que a escola precisa de uma estrutura melhor. A unidade terá turmas de ensino médio regular. No entanto, conforme a vice-governadora Jade Romero, até o fim da gestão, em 2026, ela terá vagas no regime integral.

Para Vera Lúcia Andrade, moradora do bairro ligada a movimentos comunitários, a escola estar localizada próxima da comunidade é um ponto positivo. “A gente estava precisando de uma escola dessa. Muitas crianças saem daqui para ir lá para [a avenida] Oscar Araripe, para Osório de Paiva. [Com a unidade] muitos estudantes já vão ter uma escola próxima de casa, sem ter que estar pegando transporte e estar correndo risco”, afirma.

30 escolas terão ordem de serviço nos próximos meses

Segundo o chefe da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira, nos próximos meses, as obras de pelo menos 30 escolas receberão ordem de serviço. O Estado tenta cumprir a meta de construir 139 novas unidades escolares até 2026. Neste início de ano letivo, 75% das escolas da rede estadual estão funcionando em tempo integral, segundo a Secretaria da Educação.



“Este ano todas as 139 vão ser dadas a ordem de serviço. Mas concluídas vai ser em torno de quatro ou cinco”, diz Quintino. A verba para as construções são oriundas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).