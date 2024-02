Ceará foi o quinto estado com mais registros de assassinatos no Brasil em 2023

Foto: Ricardo Stuckert/PR NÚMEROS foram apresentados ontem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

O Ceará foi o quinto estado do Brasil com mais assassinatos em 2023, conforme dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nessa quarta-feira, 31. No ano passado, o Estado teve 2.970 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), o que significa uma taxa de 31,79 assassinatos por 100 mil habitantes. Os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.



O número cearense só não é maior que os registrados em Amapá (36,98 CVLIs por 100 mil), Pernambuco (35,87 CVLIs por 100 mil), Alagoas (32,88 CVLIs por 100 mil) e Bahia (32,31 CVLIs por 100 mil). Na outra ponta, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás foram as unidades federativas que informaram as menores taxas de assassinatos do País.



Os dados foram informados pelas próprias secretarias estaduais de segurança pública ou afins para o MJSP, que publicou nessa quarta por ocasião do balanço das ações realizadas pelo titular da pasta, Flávio Dino.



Ele está deixando o cargo para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e será substituído por Ricardo Lewandowski, que acompanhou o anúncio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também esteve presente ao ato.



Ao anunciar o balanço, Dino voltou a citar que o Brasil teve uma redução no número de CVLIs na comparação com 2022. Em 2023, foram 40.464 assassinados, uma diminuição de 4,09% na comparação com as 42.190 ocorrências de 2022. O MJSP também destacou que 2023 teve o menor número de CVLIs desde 2010.



Posicionamento da SSPDS

Em 2023, o Ceará teve o exato número de CVLIs que em 2022. Entretanto, em Fortaleza, foi registrada redução de 13,2% no registro de assassinatos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram 738 mortes violentas em 2023, contra 850 registros em 2022.

A SSPDS ainda destacou que 2023 foi marcado por "importantes prisões" que afetaram os números de CVLIs. Entre os trabalhos desenvolvidos, a pasta destacou a Grupo Integrado de Inteligência e Investigação, composto por equipes dos setores de inteligências da SSPDS e da Polícia Civil do Estado do Ceará, com apoio da inteligência da Polícia Militar do Ceará.



“Destaca-se ainda a criação do Centro de Inteligência do Ceará (CIC), entregue na inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em novembro deste ano. O equipamento é composto por seis agências de inteligência integradas, que auxiliam nas investigações de crimes como os CVLIs”, afirmou em nota a SSPDS.



“Os trabalhos somam-se às operações articuladas pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS. As ações integradas são realizadas pelas Forças de Segurança do Ceará e forças amigas, como guardas municipais e órgãos de trânsito e fiscalização, para o cumprimento de mandados e combate a práticas ilícitas, bem como detecção de irregularidades. Além disso, a pasta destaca ainda as operações ostensivas realizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que também visam o combate a CVLI por meio de saturações em todo o Estado”.