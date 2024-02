Parte de barraca na Praia do Futuro é demolida após decisão judicial

Foto: fotos Mirla Nobre DEMOLIÇÃO ocorreu nessa quarta-feira pela manhã

Uma parte de uma barraca, construída em área não permitida da faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza, foi demolida nessa quarta-feira, 31. Mesas, cadeiras e demais estruturas da barraca Orla Praia Club foram retiradas a partir das 9h20min por agentes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com apoio da Polícia Federal.

A Justiça determinou a demolição atendendo a uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF). De acordo com Alexandre Meireles, procurador da República, em outubro de 2023 o órgão recebeu a informação de que a barraca estava ocupando parte da faixa de areia e cobrando pelo acesso ao espaço.

"Essa parte (da barraca) estava irregular (...) Tinha avançado na parte da areia, na parte pública", diz o procurador. Agentes da entidade foram ao local e instituíram um prazo de 30 dias para que proprietários regularizassem a situação, mas o pedido não foi acatado.

De acordo com o superintendente da SPU, Fábio Galvão, o avanço na faixa de areia pelo empreendimento foi de 1.714 m². "Foi feito um acordo com todos os barraqueiros e associações que, em um certo período até hoje, para não fazerem avanço, mas alguns fizeram construções descumprindo esse prazo", disse.



O acordo foi feito em 2022 no MPF, juntamente com Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro e demais associações, com objetivo de reurbanizar a Praia do Futuro. O documento apontava regras gerais para requalificação do local, sendo determinado que não houvesse avanços.

O superintendente ainda informou que há uma determinação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) que busca a retirada de barracas que não têm autorização para ocupar faixa de praia e o redimensionamento daquelas que construíram fora das dimensões liberadas pela SPU.

O Fórum vem buscando uma solução para esse cenário. Em 2019, integrantes do grupo aprovaram um termo de referência a ser encaminhado ao município de Fortaleza para a preparação do edital de concurso de ideias para o cenário.

Em nota ao O POVO, o MPF informou que foi instaurado um procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento de decisão judicial proferida na ação das barracas da Praia do Futuro.

A barraca Orla Praia Club começou a ser investigada neste procedimento por causa de um vídeo que mostrava a cobrança de ingresso para acesso à praia.

De acordo com o MPF, a fiscalização do Patrimônio da União constatou que eles vinham ampliando suas instalações além dos limites definidos no título de outorga, descumprindo assim a decisão judicial que proibia as ampliações.

Ainda segundo o órgão, os procuradores da República Alexandre Meireles e Alessander Sales fizeram uma reunião com os representantes da Barraca em novembro, concedendo prazo de 30 dias para que regularizassem a situação espontaneamente. Recentemente a SPU foi lá e constatou que a situação continuava a mesma, o que motivou a demolição da estrutura da barraca nesa manhã.



O POVO procurou os proprietários da barraca no local, mas eles não quiseram se manifestar.

Com informações dos repórteres Luciano Cesário e Mirla Nobre

Atualizada às 19h30min