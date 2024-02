Entregue em dezembro de 2022, rampa de acessibilidade do projeto Beira-Rio sofre rachaduras

Foto: FCO FONTENELE RAMPA foi interditada pela Prefeitura de Fortaleza

Uma rampa de acessibilidade situada no projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará, em Fortaleza, sofreu rachaduras em sua estrutura após avanço do mar. A maré alta danificou os corrimãos de madeira e provocou a erosão do piso do equipamento, que dá acesso à praia. Faixas de isolamento foram postas no local. A obra foi entregue dezembro de 2022.

Segundo o proprietário de uma barraca de praia, Fabiano Nox, os danos à estrutura foram causados na semana passada, por volta da terça-feira, 23. “Não cheguei a presenciar quando aconteceu. Cheguei na barraca no dia seguinte e já tinha acontecido. Mas, ao longo da semana, muitas pessoas vieram ver a situação, tiraram fotos e o pessoal de uma secretaria colocou as faixas de isolamento”, diz.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informa, em nota, que identificou, na semana passada, uma erosão na rampa de acessibilidade que dá acesso à praia da Barra do Ceará. Segundo a pasta, o caso ocorreu “após a ressaca da maré ocorrida em janeiro deste ano, onde parte da base da rampa apresentou rachaduras devido à força das ondas”.

João Paulo, comerciante de barraca, também situada na orla, conta que a rampa costuma ser muito frequentada, principalmente nos fins de semana. “É a primeira vez que a maré alta causa danos a essa estrutura, mas acho que ela também não deve ter sido construída como deveria. Caso não seja consertada logo, talvez com a chegada desse período de chuvas, a tendência seja agravar a situação”, afirma o trabalhador.

Ainda segundo a Seinf, o local, que encontra-se isolado, passará por serviços de reparos onde toda a estrutura será refeita e reforçada. A secretaria finaliza um novo projeto estrutural para a área e deve dar início aos serviços ainda em fevereiro.

“Teve uma maré muito forte, com o refluxo do rio que uma das rampas de acesso cedeu. A gente já está lá, já interditou, vamos fazer uma recuperação e estamos vendo um projeto para fazer uma proteção melhor para essa água que bate lá [na rampa]”, informou o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias.

O equipamento em questão foi entregue em novembro de 2022 e faz parte do projeto de urbanização do Beira-Rio, que contemplou a construção de um novo calçadão na orla da Barra do Ceará, integrando a orla ao projeto Vila do Mar, no Pirambu.

A pasta detalha que a região recebeu também nova iluminação, mobiliários urbanos, estacionamento, equipamentos esportivos e de lazer, além de um posto de guarda-vidas, 40 pontos comerciais para os permissionários locais e paisagismo com o plantio de 180 árvores adultas ao longo do novo calçadão.



“Isso é uma coisa que pode acontecer com obras marítimas. Elas estão sujeitas a ações da natureza durante intempéries e uma coisa menor assim realmente pode acontecer. O importante é que a gente tá lá, vai resolver o problema e em breve a rampa estará restabelecida”, aponta o secretário.

Obra foi criticada antes mesmo de inaugurada



Entregue em 2022, a obra foi orçada em R$ 11 milhões e previa a construção de 10 boxes e 30 quiosques, além de outros para lazer como quadras de areia e um bicicletário.

Antes mesmo de ser inaugurado, o local foi alvo de críticas da população, já que apesar de ter sido concluída em novembro de 2022, a obra só foi entregue à população no mês seguinte, devido a atrasos na ligação de energia realizada pela Enel Ceará.

“Venho insistindo com a Enel para que eles façam a ligação porque são 30 quiosques, 10 boxes e vários ambulantes que precisam da energia. Já noticiei a empresa", disse o prefeito José Sarto à época.

(Com informações do repórter Kleber Carvalho/Especial para O POVO)