Ceará tem mais igrejas do que unidades de saúde e educação, diz Censo 2022

Foto: Fábio Lima Templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias

Seguindo a tendência nacional, o Ceará tem mais estabelecimentos religiosos do que de saúde e de educação somados. Dados são do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pela primeira vez, o IBGE divulga as coordenadas geográficas de todas as espécies de endereços do país, coletadas durante o Censo 2022 e detalhadas por municípios.

O Censo 2022 registrou 4,7 milhões de coordenadas no Ceará, que localizam diferentes espécies, que são definidas pelas finalidades de uso dos endereços. Dos quais 80,5% (ou 3,8 milhões) são domicílios particulares e 0,07% (ou 3,3 mil) são domicílios coletivos.

No Estado, 565.846 (ou 11,9% do total) se enquadravam em outras finalidades, grupo onde estão as lojas comerciais, por exemplo.

Já os estabelecimentos de ensino eram 13.850 (0,3%), os de saúde eram 8.388 (0,2%), os agropecuários, 162.923 (3,4%) e os religiosos, 565.846 (0,5%). Os endereços em construção ou reforma eram 149.074 (3,1% do total de endereços).

Em Fortaleza, foram quase 1,2 milhão de coordenadas registradas. Destas, 1 milhão (86,6% do total de endereços) eram de domicílios particulares e 132 mil (11,1%) de estabelecimentos de outras finalidades.

A Capital tem o maior número de endereços em todas as espécies, exceto considerando os estabelecimentos agropecuários. Nesse grupo, Fortaleza fica na 178ª posição no Ceará.

São 86 (0,01% do total) do tipo agropecuários, 2.337 (0,2%) de ensino, 1.573 (0,1%) de educação, 4.081 (0,3%) religiosos e 132.638 (11,1%) de outras finalidades, incluindo as lojas comerciais. Já as edificações em construção ou reforma somam 18.203 (1,5%).

Censo 2022: importância dos dados divulgados

O resultado de todo esse trabalho integrará o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), a base de endereços usada pelo IBGE não só no Censo Demográfico, mas também em outras pesquisas domiciliares, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS).

"Através de filtros espaciais, conseguimos saber quantos domicílios particulares estão dentro de áreas de impacto ou suscetíveis, bem como os estabelecimentos de outras finalidades, como os de saúde e edificações em construção também", explicou o gerente do Cadastro de Endereços do IBGE, Eduardo Baptista, durante a divulgação dos dados nacionais.

Os dados podem ser usados para elaboração de políticas públicas e pesquisas acadêmicas. É possível, por exemplo, saber onde estão localizadas unidades de saúde de uma determinada localidade e quantas pessoas vivem no raio de influência desses estabelecimentos.

Os dados, além disso, podem identificar com exatidão quantos domicílios foram afetados por um deslizamento de terra em uma área de risco atingida por temporal ou qual o tamanho da população que reside na área de alcance de estações de metrô de uma cidade.