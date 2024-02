Fieis lotam celebrações no encerramento da Romaria de Candeia

Foto: Denilson Rodrigues/ Especial para O POVO ROMARIA terminou com procissão

A Romaria de Candeias terminou nessa sexta-feira, 2, com a tradicional procissão de velas. Começada no último dia 29, o evento reuniu grande número de fiéis em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Eram esperadas 300 mil pessoas na cidade durante as festividades. O último dia contou com Ofício da Imaculada Conceição, três horários de missa, benção de chapéus e benção do Santíssimo com direito a show pirotécnico.

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, dom Gregório Paixão, compareceu à romaria. Perguntado sobre o sentimento de ir a Juazeiro do Norte como bispo, ele relatou ter profunda alegria em participar do evento.

“Porque cada romaria, cada encontro, cada caminhada que nós fazemos é para renovar aquela força que existe dentro de nós colocada por Deus. É comunhão, é alegria, é festa. Afinal de contas estamos nessa terra abençoada de Juazeiro", disse ao repórter Denilson Rodrigues, da rádio O POVO CBN Cariri.

Além da programação organizada pela Basílica de Nossa Senhora das Dores, a Secretaria de Turismo e Romarias de Juazeiro (Setur) também oferece serviços de saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e entrega de brindes como calendários, leques e porta velas.

A romeira Adeilda Pereira Borges comparece todo ano em Juazeiro do Norte em outubro e janeiro e atua como fretante, levando os fiéis para as romarias. “Todo ano eu venho descalça, só calço quando termina a romaria. Eu amo meu padrinho.”

A origem do evento é incerta e possui duas versões: uma delas, o próprio Padre Cícero teria criado o festejo para ajudar um ferreiro da cidade que tinha dificuldades financeiras. Tendo em vista essa questão, o religioso pediu aos seguidores que comprassem candeeiros para a procissão.

Já a outra versão diz que a própria população da cidade de Juazeiro do Norte teria organizado a romaria. A procissão seria um apelo para que a luz das velas “clareasse” a mente do então bispo do Estado, Joaquim José Vieira, para tirar as restrições que foram aplicadas a Padre Cícero depois do caso do “milagre da hóstia”.