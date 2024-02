Homem é preso por beijar mulher à força

Foto: Governo do Ceará  CASOS de violência contra mulher podem ser denunciados na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza

Um homem de 44 anos foi preso após beijar uma mulher sem o consentimento dela no bairro Boa Vista, em Fortaleza. O caso foi registrado no sábado, 3.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as diligências começaram depois de surgirem informações sobre um torcedor de uma das equipes esportivas partiicpantes de um jogo de futebol, que teria dado um beijo em uma mulher sem o consentimento dela.

As imagens do circuito interno de segurança do local auxiliaram na identificação do suspeito e os policiais abordaram o homem ainda dentro do complexo esportivo. A SSPDS não informou o nome do completo ou qual partida ocorria no momento.

Ele foi levado pelos policiais militares para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For), onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.